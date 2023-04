Chivas de Guadalajara terminó su preparación con el ánimo a tope para medirse esta noche a Mazatlán por la Jornada 17 y última fecha de la temporada regular, con la opción de asegurar un boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado suma victorias frente a Necaxa, León y ahora Cruz Azul, buscará extender esa racha frente al sotanero Mazatlán en un Estadio Akron que los recibirá nuevamente con casa llena, para concretar la misión de amarrar con una victoria el boleto a la Liguilla del Clausura 2023. Cabe recordar que solamente requieren un punto para alcanzar el objetivo.

Lista de 25 convocados sorprende

Los rojiblancos dieron a conocer su lista para este importante encuentro y el estratega Veljko Paunović convocó a 25 elementos de manera inédita, ya que no lo había hecho de esta manera en todo el torneo. Las sorpresas son los regresos de Roberto Alvarado, Gilberto Sepúlveda y Daniel Ríos, quienes no estuvieron en el partido anterior contra Cruz Azul. Los rojiblancos tienen la misión de obtener al menos un punto contra Mazatlán para asegurar su lugar entre los cuatro clasificados a los Cuartos de Final.

Chivas va por su décima victoria. Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

Los porteros que llegarían a Chivas

Guadalajara tiene en mente reforzarse para la siguiente campaña, pero aún no definen las prioridades, no obstante la portería es una zona de la cancha que les ha traído algunos dolores de cabeza a lo largo de la temporada con Miguel Jiménez. Por lo cual no se descarta la llegada de algún guardameta y los candidatos que han sonado son dos: Óscar Whalley, de padre inglés y madre mexicana, pero que milita en el Lugo de la Segunda División de España, así como Hugo González, quien pertenece a Rayados, pero todo indica que no entra en sus planes para el futuro.

El arquero de Necaxa jugará su último duelo el domingo.(Foto: Alvaro Avila/JAM MEDIA)

Chivas Femenil empata con Tigres y siguen de líderes

Tal vez el partido más complicado del Rebaño en lo que resta del torneo lo resolvieron de buena manera la noche del viernes cuando visitaron a Tigres y sacaron el empate 1-1, con lo cual se mantuvieron en la cima de la Liga MX Femenil a la espera de lo que hagan las Rayados en su partido contra América el lunes, ya que las tapatías tienen 36 puntos por 33 de las regias y con solo un gol a favor por encima de Monterrey, por lo que un empate o derrota mantendría a Chivas en el liderato de la competencia.