Las Chivas de Guadalajara regresaron a la Perla Tapatía luego de la victoria importante contra León la noche del lunes y ahora se pondrán a trabajar con miras a su segundo compromiso de la campaña que será el sábado en casa frente a San Luis dentro de la Jornada 2. Rebaño Pasión te trae las noticias de hoy.

El Rebaño Sagrado debutó con el pie derecho en el Apretura 2023 luego de imponerse a los Esmeraldas 2-1 en un partido de ensueño para el juvenil Yael Padilla de 17 años, quien fue el autor del gol de la victoria tras un estupendo servicio de Víctor Guzmán en la segunda parte.

Se confirmó millonario sueldo de Erick Gutiérrez

El volante rojiblanco llegó apenas el fin de semana para integrarse a Guadalajara por los siguientes tres años, lo cual desató las versiones del sueldo que tendrá en el Rebaño, siendo uno de los mejores pagados. De acuerdo a información de Azteca Deportes, el Guti percibirá alrededor de un millón de dólares al año, es decir, más de 17 millones de pesos y un millón, 400 mil pesos mensuales.

Foto: @Chivas

Brizuela manda mensaje de autocrítica

El volante y uno de los principales líderes dentro del plantel de Guadalajara, Isaac Brizuela admitió que en el partido contra León no merecían la victoria debido a que cometieron algunos errores puntuales que no fueron aprovechados por los locales. Sin embargo, resaltó que haber obtenido los tres puntos les dan la confianza para mejorar de cara al segundo partido de la campaña que será el sábado contra San Luis.

(Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Chivas podría perder a uno de sus porteros

En Guadalajara sigue la disputa para encontrar al portero titular durante en este Apertura 2023, pues con la llegada de Óscar Whalley no hay la certeza de que Miguel Jiménez sea el indiscutible, no obstante, el joven Raúl Rangel también busca una oportunidad y todo apunta a que podría conseguirla pero fuera del Rebaño, ya que los Gallos Blancos de Querétaro buscan un guardameta con urgencia ante la lesión de Guillermo Allison, quien estará fuera seis semanas por una lesión.