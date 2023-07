Las Chivas de Guadalajara regresaron a la Perla Tapatía luego de la victoria importante contra León la noche del lunes y ahora se pondrán a trabajar con miras a su segundo compromiso de la campaña que será el sábado en casa frente a San Luis dentro de la Jornada 2. Rebaño Pasión te trae las noticias de hoy.

El Rebaño Sagrado debutó con el pie derecho en el Apretura 2023 luego de imponerse a los Esmeraldas 2-1 en un partido de ensueño para el juvenil Yael Padilla de 17 años, quien fue el autor del gol de la victoria tras un estupendo servicio de Víctor Guzmán en la segunda parte.

Se confirmó por qué Whalley no estuvo ante León

El portero de las Chivas, Óscar Whalley no vio actividad en el duelo contra León la noche del lunes en la victoria 2-1, lo cual resultó sorpresivo para los seguidores rojiblancos que esperaban el debut del guardameta que se unió a las filas del equipo rojiblanco en esta Pretemporada. Sin embargo, una decisión técnica impidió que saliera a la banca y se espera que los siguientes encuentros tenga su oportunidad de presentarse defendiendo los tres postes del Rebaño.

Whalley tendrá que esperar su oportunidad. Foto: @Chivas

Se ve lejano el debut de Erick Gutiérrez

Aunque Erick Gutiérrez llegó a las Chivas el fin de semana pasado, su estado físico no parece ser el óptimo, por lo cual su debut no está ni cerca de realizarse y podría ser hasta el regreso de la participación dentro de la Leagues Cup que se dará entre julio y agosto. Es decir, el Guti podría presentarse en la Liga MX contra Juárez en la Jornada 4 que no tiene fecha definida. Así lo dio a conocer el periodista Jesús Bernal en ESPN Radio Fórmula.

Guti podría jugar en México hasta el duelo con Juárez. Foto: Especial

El plan de Alan Pulido para llegar a Chivas

El atacante sigue esperanzado en cerrar un acuerdo con Guadalajara si no es las siguientes semanas, en diciembre, ya que su intención es volver al equipo donde ha tenido su mejor rendimiento y por ello no desea firmar renovación con Sporting Kansas City de la MLS y también ha rechazado una jugosa oferta económica de Cruz Azul. Por lo que todo apunta a que solo es cuestión de tiempo para que se haga realidad el sueño de Puligol y de los seguidores rojiblancos.