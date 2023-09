Chivas de Guadalajara tendrá una semana de reflexión interna para aprovechar esta Fecha FIFA antes del Clásico Nacional frente al América. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabajará esta semana a partir del jueves en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a León en Chicago. Un partido para aprovechar el receso por los compromisos de Selección México.

Chivas Femenil sufre indisciplina y Spinelli ya puso orden

El entrenador de Chivas Femenil, Antonio Spinelli sigue cumpliendo a cabalidad su reglamento y uno de ellos es no llegar tarde a ningún lado, por lo que una vez más una futbolista rojiblanca sufrió las consecuencias de no seguir al pie de la letra lo que el argentino solicita. Pues ahora fue Jaquelina Rodriguez la jugadora que se quedó fuera del partido ante Juárez por ser impuntual en un entrenamiento, lo mismo que sucedió hace una semanas con Rubí Soto, por lo que cualquier aviso de indisciplina no es permitida por el técnico.

Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

La estrategia de JJ Macías para volver antes a Chivas

El atacante de Guadalajara cada vez se ve mejor en su recuperación y se espera que regrese antes de lo previsto, pero esto tampoco es obra de la casualidad, ya que el goleador, además del seguimiento de su lesión en la rodilla que le proporciona el club, también contrató por su cuenta un equipo de especialistas para que lo pusieran a punto físicamente y así recibir el alta médica lo antes posible, la cual podría darse en octubre.

Foto: Imago7/Alejandra Suárez

Brizuela publica esto en redes, tras su ausencia de tres juegos con Chivas

El volante de los rojiblancos por fin reapareció en la cancha este domingo en la derrota frente a Monterrey, lo cual desató los aplausos de un importante sector del público y a pesar del mal resultado, es una buena noticia para Isaac Brizuela, quien el lunes hizo una publicación en redes sociales que nada tuvo que ver con el juego, pues le dedicó una de sus historias en Instagram a su pequeña hija.