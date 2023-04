Chivas de Guadalajara cerró con la preparación para el encuentro de esta noche ante Necaxa en la parte final del calendario tras salir de los clásicos del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabajará esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación: frente a Necaxa en el Estado Akron, donde buscará un triunfo que los haga seguir en la pelea por un boleto directo a la Liguilla.

La buena noticia de Chivas antes de enfrentar a Necaxa

Las Chivas saben que no pueden dejar más puntos en el camino y esta noche se medirán a Necaxa en un duelo donde la única misión es ganar como sea para seguir con las aspiraciones de meterse entre los cuatro clasificados a la Liguilla de manera directa. La buena noticia para los rojiblancos es que ya podrán contar con Alexis Vega y Víctor Guzmán desde el inicio, luego de la lesión del Gru que lo alejó de las canchas desde la Fecha 2 y hasta el Clásico Nacional reapareció.

Alexis y Pocho por fin van juntos de titulares. (Foto: Imago7)

Dura confesión del Pocho sobre los rivales de Guadalajara

El volante de Chivas, Victor Guzmán afirmó que en algunos cubes de la Liga MX hay primas triples por vencerlos en un partido de torneo regular, por lo cual salen a “matar” en la cancha y por ello puso el ejemplo de Puebla, equipo que derrotó a los tapatíos 1-0 en la Jornada 11 y una semana después fue goleado por Atlas. Ante ello el Pocho explicó la importancia de salir concentrados de la misma manera contra todos los adversarios.

Guzmán ya cumplió su partido de suspensión. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Los jugadores del Rebaño que no van al Tri

En la conferencia de prensa previa al duelo contra Necaxa, el técnico de Guadalajara, Veljko Paunovic afirmó que no tiene la intención de soltar a sus jugadores para el partido amistoso contra Estados Unidos el 19 de abril, debido a que no es Fecha FIFA y los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, mucho menos ahora que se juegan la parte final de la campaña con la urgencia de no perder más puntos para clasificar de manera directa. Los jugadores que no irían al duelo con el Tri serían: Fernando Beltrán, Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo, Alexis Vega, Roberto Alvarado y tal vez Victor Guzmán.

El duelo de México con Estados Unidos será el 19 de abril. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

