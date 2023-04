El Club Guadalajara ha tenido varios problemas a lo largo de este Torneo Clausura 2023 en la portería con las actuaciones impredecibles de Miguel Jiménez, por ello ha empezado a sonar con fuerza la posibilidad de reforzarse bajo los tres postes para el siguiente certamen y todo apunta a que la primera opción sería Carlos Acevedo de Santos Laguna, sin embargo, recientemente saltó otro nombre como candidato.

Desde que Rodolfo Cota se fue del Rebaño Sagrado han tenido muchos problemas para encontrar a su hombre de confianza en la portería, pasando por Antonio Rodríguez, Raúl Gudiño y el mismo Wacho, no obstante, ninguno ha sido esa piedra angular que otorgue la confianza en la línea defensiva y esto tiene a la dirección deportiva analizando el futuro de Jiménez, pues en la banca tiene a Raúl Rangel como suplente, un juvenil que no ha debutado en Liga MX.

Ante ello diversos reportes señalan que Chivas estaría interesado en Carlos Acevedo, pero uno de los grandes obstáculos es la alta cifra que deberán pagar por sus servicios, ya que no lo van soltar por menos de nueve millones de dólares, una cantidad que nunca han pagado por un arquero, por ello podrían voltear su mirada a un experimentado guardameta que desde hace varios años ha sonado como un posible refuerzo, pero no se ha concretado por culpa de Monterrey.

Hugo González admite que Monterey no lo ha dejado ir a Chivas

En una entrevista con TUDN, Hugo González habló del interés que hubo de Guadalajara en el pasado y las razones por las que nunca se llegó a un acuerdo, aunque no descarta que en el futuro se vuelvan a abrir las oportunidades: “No se dio, fue complicado porque había un tema que estaba Monterrey de por medio y ellos que son los dueños de mi carta, decidieron que no y bueno, fue prácticamente por eso, porque ya estaba a nada de hacerse pero no se pudo, y ahí se perdió esa oportunidad”.

“Ya lo he hecho muchas, ya lo he intentado muchas veces y no lo hemos logrado, Monterrey es un equipo complicado porque no suele vender tan fácil, porque es un equipo que no necesita hacer ese tipo de cosas, pero ya lo he intentado muchas veces y no he podido. Ahora que entró una directiva nueva habrá opción de otra vez analizar y pensar qué podemos hacer”, comentó el guardameta de 32 años y que será rival del Rebaño este sábado en el duelo por la Jornada 14 ante Necaxa.

González será rival del Rebaño este sábado. (Foto: Alvaro Avila/JAM MEDIA)

