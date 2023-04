Chivas de Guadalajara inició esta nueva semana con la preparación de la parte final del calendario tras salir de los clásicos del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabajará esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación: frente a Necaxa en el Estado Akron, donde buscará un triunfo que los haga seguir en la pelea por un boleto directo a la Liguilla.

Los refuerzos para Chivas

Además de Carlos Acevedo, en las Chivas buscarán a un par de elementos que apuntalen el mediocampo y la zona ofensiva, pues es una realidad que les ha faltado contundencia en la presente campaña, dejando escapar algunas oportunidades de sumar más unidades de las 22 que ostentan en la tabla de posiciones. Por lo cual reportes del diario El Universal informaron que irán por José el Plátano Alvarado de León como delantero y Alan Cervantes de Santos, un canterano rojiblanco que ha tenido buenas actuaciones en la Comarca Lagunera.

Ricardo Peláez se arrepiente por Jamie Lozano

El ex dirigente de Guadalajara reconoció que pudo haber llevado a Jamie Lozano una vez que obtuvo la medalla de bronce con México Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, prefirió ofrecerle su apoyo a Marcelo Leaño, quien al final dejó al equipo con pésimos números y casi al borde de la eliminación hasta que llegó Ricardo Cadena para meterlos a la Liguilla. Esto lo dijo durante el primer programa en su canal de YouTube.

Alexis Peña no sabe por qué lo vetó Chivas

El defensor de Necaxa fue uno de los refuerzos en el 2019, pero una fiesta que terminó con una acusación de abuso sexual en contra de Dieter Villalpando provocó el veto para Peña y otros elementos como Eduardo Chofis López, no obstante, el capitán de los Rayos aseguró que él nunca cometió ninguna indisciplina y que la decisión de no jugar con Chivas fue del dueño Amaury Vergara: “No se pudo, ya saben los detalles y cómo lo manejó la gente allá. No me gusta meterme mucho y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Creo que Dios pone a todos en su lugar y no se equivoca; no se puede por el dueño realmente”, dijo en entrevista para ESPN.

