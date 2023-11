Chivas de Guadalajara trabaja desde el pasado martes en las instalaciones de Verde Valle con miras al último compromiso de la campaña regular por el Torneo Apertura 2023 cuando el sábado 11 de noviembre visiten a los Pumas de la UNAM en la cancha de Ciudad Universitaria. Rebaño Pasión te presenta las noticias del día.

El Rebaño Sagrado se coloca en la cuarta plaza de la competencia con ocho triunfos, tres empates y cinco descalabros, por lo cual podrían sumar otros tres puntos que de paso aumentarían la marca del entrenador Veljko Paunović en la era de la familia Vergara, con más triunfos que sería de 19.

Chivas ha tenido que sobreponerse a las adversidades durante este certamen luego de momentos complicados, con las indisciplinas de algunos de sus jugadores, así como las diversas lesiones que han mermado la plantilla, sin embargo, están con el boleto directo a la Fiesta Grande.

Se confirmó el partido donde reaparecerá JJ Macías

El atacante de los rojiblancos ha pasado más de 16 meses inactivo después de dos graves lesiones en la rodilla derecha, por tal motivo lleva tres semanas entrenando al parejo del equipo y no sería nada raro que este viernes apareciera con el Tapatío que jugará un partido amistoso en Verde Valle, con lo cual oficialmente será dado de alta y también podría tener minutos con el Rebaño que el siguiente jueves jugará en La Piedad un duelo amistoso por la Fecha FIFA.

JJ Macías ha estado lesionado desde el 2022. Foto: Imago7/ Arturo Hernández.

Lo último que perdió Alexis Vega en Chivas

Alexis Vega no solo se ha quedado con las ganas de volver a las canchas después de su indisciplina en Toluca, pues tanto Cristian Calderón como Raúl Martínez ya fueron perdonados, no obstante, el atacante no ha sido convocado y también recibió un duro golpe al ser retirado de la publicidad del nuevo socio comercial de Guadalajara que es una marca de autos. Nunca imaginó que un pequeño desliz tuviera tales consecuencias.

Chivas Femenil abre los Cuartos de Final en Toluca

Las rojiblancas abren la Fiesta Grande del Apertura 2023 este jueves cuando en punto de las 17:00 horas visiten a Toluca en la Ida de los Cuartos de Final. La escuadra que dirige Antonio Spinelli llega como amplio favorito para avanzar a la siguiente fase al haber clasificado como terceras. El duelo ser´ transmitido por la plataforma VIX+ y en Rebaño Pasión te llevaremos los detalles.

Tuca se olvida de Chivas y desea victoria de Pumas

El exentrenador de Guadalajara, Ricardo Ferretti es parte de los analistas de Futbol Picante de ESPN y ahí no ocultó su cariño por los Pumas de la UNAM, el siguiente rival de los rojiblancos. En la emisión destacó el trabajo de Paunovic pero admitió que le gustaría que los felinos se lleven el triunfo. Cabe recordar que con ambas escuadras fue campeón de Liga MX.