Las Chivas de Guadalajara ya tuvieron sus primeros entrenamientos bajo la tutela del argentino Fernando Gago, quien reemplazó a Veljko Paunovic. El conjunto rojiblanco se prepara de cara al Clausura 2024, luego de realizar los chequeos médicos correspondientes tras volver de sus vacaciones. El Rebaño tendrá una breve pretemporada antes de encarar un semestre en el que tendrá doble competencia en la Liga MX y en la Concachampions.

El plantel reportó en Verde Valle el pasado 22 de diciembre, con algunas novedades en su plantilla, como la aparición de algunos juveniles que no habían sido tenidos en cuenta para el primer equipo en el último torneo. Se espera que antes del estreno oficial en el próximo torneo, haya algunos amistosos que le servirán a Fernando Gago para empezar a delinear lo que pretende para su equipo.

Rebaño Pasión te presenta las principales novedades en este 25 de diciembre del 2023, considerando que de momento no hay refuerzos oficiales, Hiram Mier es la única baja confirmada y los próximos en marcharse serían Jesús Sánchez y Miguel Jiménez.

Le buscan acomodo a Santiago Ormeño

Ormeño viene de una cesión en Juárez en la que no pudo ganarse su lugar (Imago7)

A pesar de que el Rebaño necesita delanteros, Santiago Ormeño no será tenido en cuenta para el Clausura 2024. El exatacante del Puebla no estuvo a la altura mientras vistió la playera rojiblanca, por lo que no dejó un buen recuerdo. Sin embargo, todavía tiene contrato vigente y la directiva intenta encontrarle acomodo para que su salario no represente un gasto innecesario. Por el momento, se sabe que el futbolista no fue considerado para la pretemporada y además, existe un interés por parte de Sporting Cristal, equipo de su país, además del Puebla, quien desea repatriarlo pero no estaría dispuesto a costear su salario.

Avanzan por Fidel Ambriz

Fidel Ambriz podría recalar en Chivas para 2024 (Imago7)

Mientras el mercado de pases continúa y la actividad se acerca, las Chivas de Guadalajara siguen sin anunciar refuerzos para el próximo torneo. Sin embargo, según los últimos reportes, la directiva ha logrado avanzar por José Castillo y también por Fidel Ambriz, mediocampista que milita en León y que aspiraba a jugar en Europa, pero la decepcionante actuación de la Fiera en el Mundial de Clubes le quitó vidriera en el futbol europeo. El Rebaño intentaría una compra definitiva, pero dejándole a León el porcentaje de cara a una futura venta.

Gago, el tercer técnico más joven en dirigir a Chivas

Chivas será el tercer equipo en la carrera de Gago (Jam Media)

Tras reemplazar a Veljko Paunovic y ser presentado de manera oficial, Fernando Gago se convirtió en el tercer técnico más joven en la historia de la institución. Con 37 años, el argentino apenas es superado por Marcelo Michel Leaño, quien dirigió el Clausura 2022 con apenas 35 años, mientras que Daniel Guzmán fue el estratega rojiblanco en el Apertura 2002 con 36 años.