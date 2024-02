Noticias de hoy martes 27 de febrero de 2024: Chicharito no escuchó a Gago, y el Guadalajara apuntó contra el arbitraje

Chivas se prepara de cara al juego contra Cruz Azul luego de que haya logrado superar por 3-1 a Pumas en el Estadio Akron. Por otro lado, en el Rebaño Sagrado se dio el debut de Javier Hernández, quien volvió a jugar oficialmente con la playera Rojiblanca luego de 14 años.

Por otra parte, en México dieron una prelista de 60 jugadores en la que el Guadalajara volvió a tener varios ausentes. A su vez, la directiva y jugadores vuelven a apuntar contra la Comisión de Arbitraje tras el partido ante los Universitarios y la advertencia de Fernando Gago que Chicharito Hernández no escuchó.

Selección Mexicana convocó a 6 jugadores de Chivas

Chivas se mantiene como uno de los grandes protagonistas del Clausura 2024 ya que se destaca con un gra nivel de juego a pesar de que haya sumado cuatro de los últimos nueve puntos. Debido a esto, Jaime Lozano citó a seis jugadores del Rebaño Sagrado en la prelista para la Nations Leagues. Ellos son Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez, Jesús Orozco Chiquete, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán y Pável Pérez.

Alan Mozo no es considerado por Jaime Lozano

El Tri no convocó a Alan Mozo. (Foto: Imago7)

Por otro lado, tras la convocatoria del Tri, la polémica volvió a resurgir debido a que hubo un gran ausente en Chivas. Se trata de Alan Mozo, quien a pesar de ser uno de los destacados del Rebaño Sagrado, no fue considerado por Jaime Lozano.

Directiva y jugadores se lanzan contra los árbitros

Como se sabe, Chivas superó a Pumas por 3-1 con una amplia diferencia. A pesar de esto el Guadalajara volvió a ser perjudicado con el arbitraje luego de que le sancionaran un polémico penal en contra. Ante esto, jugadores y directiva han comenzado a apuntar contra el arbitraje.

“Los jugadores creen que les están metiendo la mano en la bolsa, los jugadores de Chivas lo han reconocido y no lo van a decir abiertamente. Si les pregunta alguien no lo van a decir, no se van a meter en broncas, pero internamente creen que hay una situación por parte de los árbitros en contra del Guadalajara. ¿Por qué piensan mal? Porque están pasando cosas. Así de claro”, informó José María Garrido.

Chicharito Hernández no escuchó advertencia de Gago

Luego de la polémica con el penal sancionado a Jesús Orozco Chiquete, Fernanado Gago afirmó que no había que hablar del arbitraje. Esto no fue escuchado por Chicharito Hernández no lo escuchó ya que advirtió que va a hablar con los silbantes para ayudar a su equipo.