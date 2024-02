¿Olvidados? Los 4 jugadores a los que Fernando Gago no les dio minutos en todo el 2024

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar esta noche a Necaxa por la jornada nueve del Clausura 2024. En medio de esto, el Rebaño Sagrado encara un cierre de temporada intenso, pero se da el gusto de no usar a algunos jugadores. Debido a esto, repasamos los futbolistas que aún no vieron minutos en la Liga MX y la Concachampions.

Bajo la gestión de Veljko Paunovic como de Fernando Gago se da la particularidad de que son varios los jugadores que no ven minutos. En algunos casos se da la casualidad que no son utilizados por uno, mientras que en otro se da la casualidad que no se vieron acción con los timoneles.

A pesar de esto, es llamativo debido a que Chivas en este inicio de año tiene una agenda muy apretada debido a que disputa la Concachampions 2024 y el Clausura 2024. A esto se le suma que tiene un buen andar en el que el estado físico para el entrenador argentino es clave en su estilo de juego.

De esta manera, son cuatro hasta el momento los jugadores que no han visto acción en ambas competencias. Carlos Cisneros y Javier Hernández no ven acción porque se encuentran en plena recuperación luego de que hayan tenido una rotura de ligamento en sus rodillas.

Daniel Ríos no vio minutos con Veljko Paunovic y Fernando Hierro. (Foto: Imago7)

Por otro lado, a diferencia de Veljko Paunovic, Fernando Gago decidió no utilizar al Wacho Jiménez quien es el único de los tres porteros que no vio acción. A su vez, Daniel Ríos es el cuarto jugador que no ve minutos y que seguramente espera irse del equipo en próximo mercado de pases.

¿Por dónde ver Chivas vs. Necaxa?

Como decíamos, Chivas visita a Necaxa por la jornada nueve del Clausura 2024 de la Liga MX a las 21:00 del Centro de México. Por otro lado, el juego podrá seguirse en directo por TUDN, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del encuentro.

¿Cómo formaría Chivas ante Necaxa?

Ante la vuelta de varios jugadores, Fernando Gago llevaría adelante algunas modificaciones para el juego contra Necaxa. De esta manera, Chivas formaría con Raúl Rangel, Alan Mozo, Antonio Briseño, Jesús Orozco Chiquete, Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Pável Pérez.