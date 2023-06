Óscar Whalley, portero de las Chivas de Guadalajara, confirmó este miércoles en una entrevista exclusiva que fue portada del diario ESTO que sí sabe a dónde llegó al reconocer la grandeza de los rojiblancos y advertir que llegar al redil “para nadie será un paso hacia atrás, nunca“.

El nuevo arquero del Rebaño Sagrado, que durante el primer semestre de 2023 jugó con el Club Deportivo Lugo de la Segunda División de España, recibió la oferta de los rojiblancos, justo en el cierre del campeonato y su equipo se debatía entre mantener o no la categoría, pero lamentablemente descendió.

Wall-E, como ya fue apodado con cariño por la afición de Chivas, aseguró a ESTO que “en el momento que se consumó el descenso, mi agente me comentó esta opción. Antes ya me había dicho de otras, pero mi pensamiento no pudo ser otro que en Chivas. Siempre me había dicho que me encantaría poder estar compitiendo todo lo que resta de mi carrera deportiva en el más alto nivel, en el club más grande, como en este caso“.

¿Cómo recibió la afición de Chivas a Óscar Whalley?

El guardameta hispano-mexicano admitió a ESTO que “estoy tranquilo. Simplemente el contacto que he tenido con la afición de Chivas ha sido espectacular, me han transmitido mucho cariño y la verdad que simplemente tengo buenas palabras hacia ellos. Mi único objetivo aquí es trabajar muy duro, sudar esta camiseta lo máximo posible para poder estar en las mejores condiciones“.

Óscar, como es conocido en España por su apellido anglosajón, no se siente distinto a sus compañeros, pero tiene claro que si quiere evitar cualquier crítica: “Tengo que trabajar como el que más, dejarme la piel en cada entrenamiento, en cada situación. Con eso conseguiré mi mejora como jugador y podré darle mi mejor versión al club“.

Óscar Whalley sabe a dónde llegó en Guadalajara

El guardameta del Guadalajara advirtió a ESTO que llegar al redil: “Son situaciones que se te dan en la vida, pero yo creo que poder venir a las Chivas para nadie será un paso hacia atrás, nunca, sino al revés. Es venir a un club enorme, gigante, y con una ilusión y con unas ganas que casi no me caben en el pecho“.