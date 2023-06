"Por supuesto que me ilusiona jugar con México": Óscar Whalley sueña que Chivas lo lleve a Selección

Óscar Whalley, portero de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles su sueño personal que la playera rojiblanca le permita impulsar su carrera hasta llevarlo a la convocatoria recurrente de Selección México.

El nuevo guardameta del Rebaño Sagrado aspira a que la posibilidad de brilla le de un impulso especial a su carrera en México, ya que en España nunca pudo jugar en la Primera División. A pesar de ser elogiado siempre por sus 1.89 metros de altura y gran salto.

Wall-E, como ya le apodo con cariño la afición de Chivas, llegó este verano a Guadalajara para pelear la titularidad con Miguel Jiménez. El espigado arquero nació en Zaragoza, España, el 29 de marzo de 1994, con la curiosidad de tener una madre mexicana y un padre británico.

Óscar Whalley revela su afecto especial por México

Óscar Whalley, reveló en una entrevista exclusiva que fue la portada del diario ESTO que es México el país con el que siente un afecto especial al señalar que “tengo la suerte de haber crecido en una casa con una educación multicultural. Pues parte de mí es mitad mexicana y la otra es británica, pero siempre ha habido algo especial por la parte mexicana. Me hace muy feliz estar aquí, no solo por mi mamá, sino por mí, porque al final es algo que también está dentro de mí. Y tener la suerte de estar aquí, representando a este club con esos valores me hace súper feliz“.

El sueño de Óscar Whalley con Selección México

Óscar, como lo conocen en España por su apellido anglosajón, tiene su camino claro: primero asentarse con Chivas, ganarse a la afición, la titularidad, un campeonato y llegar al Tri. Le reveló a ESTO que “cuando tenía 19 años estaba haciendo un gran papel en la Segunda División del fútbol español y me convocaron para la Selección Sub21, pero fue un partido amistoso, así que podría ser seleccionable perfectamente por México. Por supuesto que me ilusiona jugar con México“.