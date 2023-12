En Chivas ya tratan de olvidar lo que sucedió hace unos días y que resultó en la eliminación del Apertura 2023 en los Cuartos de Final, por lo que la directiva y el cuerpo técnico están delineando el proyecto deportivo que tendrán en el próximo año 2024, en donde sorpresivamente surgió una petición de Víctor Guzmán.

Según reportó el reportero de Fox Sports, Rodrigo Camacho, el Pocho ya no está conforme con su estadía en el Guadalajara, por lo que se habría acercado a la directiva comandada por Fernando Hierro y Amaury Vergara para solicitar su salida de la institución.

El mediocampista estaría interesado en regresar al Pachuca; sin embargo, la directiva del Rebaño sabe que es un activo importante dentro del club, por lo que quieren retenerlo, aunque si los Tuzos se acercan a negociar, siempre y cuando haya algún futbolista que interese en el redil a cambio.

La decisión del Pocho no sorprende a muchas personas debido a que era evidente la pésima relación que tiene el futbolista con el entrenador Veljko Paunovic, quien apunta a quedarse en la institución rojiblanca, por lo que el jugador preferiría cambiar de aires en este mercado de fichajes.

Guzmán se convirtió en el bombazo del mercado de fichajes de diciembre del 2022, convirtiéndose en un refuerzo de efecto inmediato, ya que anotó siete goles y dio dos asistencias en su primer torneo con Chivas, llevando al Guadalajara a la Final del Clausura 2023, en donde inclusive también anotó gol, situación que cambió en un semestre.

¿Por qué la relación está rota entre Paunovic y Pocho Guzmán?

Existirían varias situaciones; sin embargo, el serbio no estaría satisfecho con el trabajo en los entrenamientos por parte del futbolista, además de que no habría comunión entre ambos debido a que Guzmán es uno de los que ya no cree el discurso del serbio.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron darles varios días de descanso a los jugadores antes de regresar a los trabajos rumbo al Clausura 2024, por lo que reportarán el 21 de diciembre a exámenes médicos para realizar una mini pretemporada.