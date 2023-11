Por el Club Guadalajara han pasado los mejores futbolistas nacionales, sin lugar a dudas, por lo cual muchos aficionados siguen con el recuerdo fresco en la memoria de la gran final que distaron en la campaña 1986-1987 donde Eduardo el Yayo de la Torre se consagró como uno de los héroes para vencer a Cruz Azul en la Gran Final.

Sin embargo, también Carlos Hermosillo fue parte del Rebaño Sagrado en el ocaso de su carrera, siendo uno de los histórico de La Máquina y con un paso exitoso también por el acérrimo rival, el América, no obstante, su profesionalismo y contundencia, fue reconocida por la afición rojiblanca.

Antes de colgar los botines el máximo anotador del futbol mexicano tuvo un efímero paso por las Chivas que le alcanzó para disputar algunos duelos importantes donde solamente pudo marcar siete tantos durante el 2001, antes de decirle adiós a su carrera como profesional.

En el caso del Yayo la situación es muy distinta, ya que su familia está totalmente identificada con la institución debido a que su padre es Javier de la Torre, técnico del Campeonísimo, además de que es primo de Néstor y Eduardo de la Torre, quienes también fueron campeones con Chivas, en el caso del Chepo como jugador y técnico en el 2006, justo cuando Néstor era presidente deportivo.

Carlos Hermosillo se lanza contra el Yayo de la Torre

Fue en la emisión de La Última Palabra de Fox Sports que los ánimos se encendieron entre ambos personajes, pero no fue un tema relacionado con Guadalajara, sino por Cruz Azul, donde Yayo afirmó que los problemas del equipo capitalino no son por un tema de liderazgo, pues a Ricardo Ferretti no le fue bien y cuenta con amplia experiencia en el manejo de grupos a lo largo de su carrera.

Hermosillo tuvo un paso efímero por Chivas en el 2001. (Foto: Manuel Velasquez/JAM MEDIA)

“Hace tiempo se criticaba todo estando el Lic. Billy Álvarez, ahora están otros y se critica igual o peor. Le echan la culpa al entrenador en turno y escucho que hablan de carácter, pero si fuera de carácter, ¿qué pasó con Tuca Ferretti? ¿No tiene carácter, acaso? Igual se fue”, fue lo que dijo De la Torre y que desató el enfado de Hermosillo.

Salva a Cruz Azul: Le respondió al Yayo a Hermosillo

“Tú fuiste entrenador, Yayo, hay que tener liderazgo, saber pararse ante los jugadores. ¿Quieres que te diga cómo sé qué es liderazgo? Fui jugador, brother. ¿Tú no sabes qué es liderazgo? ¿No? Vaya, sí me di cuenta”, indicó el exatacante de los cementeros, pero ahí no paró la discusión.

Yayo le pidió a Hermosillo que si tiene mucho liderazgo salve a La Máquina: “Deberías salvar a Cruz Azul si tú eres tan líder, si tienes tanto carácter. Dices que a Cruz Azul debe llegar gente preparada, mi pregunta es si tú te has preparado para eso. Ojalá tú algún día des un resultado porque para tener las oportunidades hay que merecerlas”.

Pero nuevamente el veracruzano le respondió al quinto mejor anotador en la historia de Chivas: “Fíjate que me encantaría hacerlo, pero no he tenido la opción. Tú ya estuviste dos veces, dos oportunidades y no pasó nada en Cruz Azul. Sí, me fui a estudiar a Madrid, tengo mis diplomas. Tú fuiste técnico, auxiliar, directivo y contigo no pasó nada. El futbol es de resultados y nunca los diste. No, no te confundas, me habría encantado tener el promotor que tú has tenido”.