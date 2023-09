Cuando Chivas vendió a César Huerta a los Pumas de la UNAM, pocos se esperaban que el atacante formado en la cantera rojiblanca mostraría el nivel que tiene al día de hoy. Con cinco goles en nueve jornadas disputadas, el Chino es quizás la gran figura de la Liga MX en este Apertura 2023.

El buen nivel que mostró Huerta desde que llegó a Pumas, y en especial desde el arribo de Antonio Mohamed, le ha valido incluso el llamado para representar a la Selección Mexicana. Con el Tri, el Chino se estrenó de la mejor manera, marcando un gol en el amistoso ante Australia.

Mientras tanto, la afición del Rebaño ha debatido mucho estas semanas respecto a la salida de César Huerta. Hay quienes consideran que Chivas se apuró al venderlo sin darle demasiadas oportunidades, pero también están aquellos que creen que la playera rojiblanca le pesó al Chino, que mostró poco y nada en Estadio Akron.

César Huerta no tuvo un buen paso por Chivas (Imago7)

Lo cierto es que ahora parece lejano, pero Victor Vucetich fue el entrenador que más tiempo postergó a César Huerta en el primer equipo. El Rey Midas, incluso, llegó a cometer el error de probarlo como lateral por la derecha, siendo que se trataba de un jugador con virtudes ofensivas y para marcar diferencias en los últimos metros.

Peláez le pidió a Huerta que se quedara

Recientemente, el exdirector deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, dio su versión sobre la salida del Chino Huerta: “Le pedí que se quedara, le suplicamos que no se fuera. Con el papá encima y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedó libre. El jugador queda libre, ya no tengo ningún derecho, absolutamente nada”, argumentó.