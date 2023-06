Carlos Acevedo, todavía portero de Santos Laguna, venía siendo una de las principales pretensiones de las Chivas de Guadalajara en el mercado de pases y uno de los sueños de la afición rojiblanca desde antes que comenzara el Torneo Clausura 2023, luego de los cuestionamientos al titular Miguel Jiménez. ¿Qué o quién hizo que todo cambiara?

El plantel principal del Rebaño Sagrado se encuentra actualmente en medio de unos días de vacaciones, luego de la derrota 2-3 ante Tigres UANL en el Estadio Akron en la Final de Vuelta del Clausura 2023, para regresar el lunes 12 de junio a Verde Valle y comenzar la pretemporada del venidero Apertura 2023, que ya tiene fecha de inicio en un complicado calendario.

El nombre del arquero de Santos Laguna y Selección México volvió a estar ligado a Chivas de cara al mercado de pases para el Apertura 2023, pero un reporte del periodista Gustavo Mendoza en Fox Sports reveló quién tomó la decisión de descartarlo y preferir a otro talento proveniente de Europa. ¿Qué pasó?

¿Por qué Carlos Acevedo no jugará con Chivas?

De acuerdo con la información que ofreció Gustavo Mendoza en Fox Sports, fue el director técnico Veljko Paunovic, quien decidió no buscar más a Carlos Acevedo como refuerzo al preferir la contratación de Óscar Whalley, proveniente de la Segunda División de España y quien está muy cerca de sumarse a su plantel para competir la titularidad con el Wacho Jiménez.

Carlos Acevedo volvió a Selección México pero ya no es pretendido por Chivas (Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

Mendoza reveló en Fox Sports Radio este miércoles, que “es verdad que Guadalajara estuvo pujando para fichar a Carlos Acevedo, especialmente fue el torneo anterior. El tema es que a Paunovic no le gusta Acevedo, por eso es que Chivas ya no insistió en el fichaje, más allá de la elevada cantidad“. Añadió que “a Paunovic le gusta este arquero (Whalley) y no quiere un portero que venga a sentar al Wacho Jiménez, quieren a alguien que le traiga competencia, que lo apriete en los entrenamientos“.

Óscar Guzmán, comentarista de Fox Sports, coincidió que “me parece estupendo el trabajo de Paunovic hasta la Final, lo mismo que el de Hierro. Ahora toca ver cómo trabajarán el tema de los refuerzos porque se habla de un portero con nacionalidad mexicana, Óscar Whalley, que no es joven y ha pasado por el futbol español. A ver si no se comete el mismo error que con Raúl Gudiño. Si vas a traer un portero a Chivas debe ser alguien consolidado, figura y seguro, no puedes traer a otro Raúl Gudiño, con todo respeto“.