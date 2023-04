El futbol es para todo el mundo el deporte por excelencia y en la infancia cualquiera sueña con ser futbolista, incluso hay quienes cuentan con mayores condiciones que otros, pero en la recta final rumbo al profesionalismo hay algunas circunstancias que no cualquiera desarrolla como la disciplina y constancia para llegar tal lejos como las propias aptitudes lo permitan tal y como ocurrió con el famoso vocalista del grupo Peso Pluma, en las Chivas de Guadalajara.

En una charla en el podcast de Jesús Angulo, el músico habló de varios temas sobre su carrera, pero también hizo revelaciones que dejaron a más de uno con la boca abierta, ya que recordó que cuando era más joven, en la adolescencia, tuvo un paso por el Rebaño Sagrado donde llegó a compartir la cancha con José Juan Macías, pero su falta de regularidad y la inasistencia a los entrenamientos acabó pronto con su sueño en el futbol.

“Caímos acá por obras del destino, pero siempre quise ser futbolista. Ya cuando iba en la prepa, el desmadre, ya no le di por ahí. En verde Valle entrenaba ahí con José Juan Macías, pregúntale si no se acuerda. Jugaba de medio derecho, de volante derecho, era correlón, pero me valía ver… no iba a los entrenamientos y tú sabes que eso es…“, comentó el cantante de corridos tumbados de nombre Hasan Laija de 23 años.

Pero la vida del cantante cambió de manera radical cuando decidió dedicarse de lleno a la música, pues se convirtió en el primer mexicano en ocupar el Top 5 de la plataforma Spotify con su agrupación Peso Pluma con el género de corridos tumbados que se han vuelto muy populares entre el gusto de sus seguidores que lo han llevado al éxito, sobretodo en los meses recientes.

