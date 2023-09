Sin duda esta semana no es la mejor para Chivas debido a que viene de caer ante América por 4-0 en el Clásico Nacional. Por otro lado, mientras se recupera de la dura derrota, el Rebaño Sagrado recibe un gran guiño de Pesos Pluma ya que confesó que pudo haber sido jugador profesional en el Guadalajara y explicó por qué no llegó al primer equipo.

A lo largo de toda su historia, el conjunto Rojiblanco no ha parado de tener a un famoso o deportista que haya jugado o sea aficionado del equipo de Verde Valle. Uno de los más recordados es el Canelo Álvarez, quien ahora dice irle a Atlas.

En las últimas horas, Peso Pluma no solo es noticia porque se presentará en los Premios Billboards 2023, sino que porque además pudo jugar en Chivas. En diálogos con el Canelo Angulo, el cantante comentó que vistió el jersey Rojiblanco y que entrenó junto José Juan Macías.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista. (…) Jugué en básicas de Chivas en Verde Valle, entrenaba con José Juan (Macías). Jugaba de volante derecho. Era correlón. (Pero) me valía verga, no iba a los entrenamientos”, expresó el cantante al explicar por qué no llegó al primer equipo. A su vez, el centro atacante Rojiblanco confirmó esto al decir que “Claro que jugó en inferiores conmigo. Cuando tú lo subiste a tu podcast, lo vi porque dije ‘Este wey se me hace súper conocido’. (…) Era buenísimo, te lo juro. (…) Si la rompía”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe, Chivas necesita levantarse de la dura derrota ante América por el Apertura 2023. Debido a esto, el próximo sábado volverá a ver acción en la Liga MX cuando reciba a Pachuca a las 16:00 del Centro de México en el Estadio Akron.