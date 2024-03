El odio deportivo que existe entre Chivas y América se vivirá a nivel internacional debido a que el destino decidió que se enfrenten en los Octavos de Final de la Concachampions, en donde Henry Martín ha comenzado a calentar el choque contra los tapatíos.

El atacante azulcrema se ha ganado la antipatía de la afición rojiblanca debido a que les ha marcado varios goles, en los cuales ha utilizado polémicos festejos en homenaje a Cuauhtémoc Blanco, por lo que en esta ocasión reveló si lo volvería a hacer o si los guardará para otra ocasión.

“Los festejos son algo que significa mucho para la afición, los celebra la afición de América, nos odian los de Chivas, pero queda ahí. No queremos ofender a nadie. En alguna ocasión me pasé un poco y si ofendí a gente, pedí disculpas. No queremos ofender a nadie, pero los festejos generan más polémica y picardía al partido.

“A veces le faltan ese tipo de cosas, pero queda ahí. Festejos van a haber, me toque hacerlo a mi o a mis compañeros. Lo importante es ayudarle al equipo a ganar”, declaró la Bomba en conferencia de prensa.

Henry comenzó a desatar controversia en torno a los Clásicos debido a que hace unos días aseguró que en América se vive más presión que en el Rebaño, por lo que Alan Mozo le respondió y aseguró que no le interesa lo que pase en el Nido de Coapa, destacando la ideología que representa el chiverío en México.

Henry, cerca de Chivas

Hay que recordar que en el 2018, el Guadalajara estuvo a punto de fichar a Henry Martín; sin embargo, Matías Almeyda prefirió apostar por Ronaldo Cisneros y meses después el yucateco firmó con las Águilas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. América de Concachampions?

El Guadalajara comenzará con los partidos de matar o morir contra las Águilas, por lo que el primer episodio de los choques por la Concacaf será el próximo miércoles 6 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 21 horas.