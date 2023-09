La derrota sufrida en el Clásico Nacional entre Chivas y América el pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca desnudó muchas situaciones que se viven en el interior del vestidor rojiblanco, por lo que un exjugador tapatío está convencido de que hay una ruptura dentro de la institución con el entrenador Veljko Paunovic.

Rafael Márquez Lugo fue cuestionado sobre quién fue el máximo responsable del ridículo realizado contra las Águilas, en donde le atribuyó al estratega del Guadalajara por su planteamiento y elección de jugadores; sin embargo, ahondó un poco más y aseguró que está partido el vestidor rojiblanco.

“Paunovic. La lectura del partido, si quieres jugar con América a los golpes, a mano a mano, queda claro que la calidad individual ahí está, no era el mejor planteamiento para el partido. Le sumaría la elección de los futbolistas, más allá de que puede levantar, que hay una crisis de nivel, no entiendo cómo (Víctor) Guzmán, tu capitán, está en la banca. No entiendo al Chapo, fue mi compañero, no entiendo.

“Empiezas a ver ese tipo de detalles y es más allá de lo futbolístico, desde mi punto de vista. Más allá de que anden en mal nivel, empiezas a notar que sí hay una crisis y sí hay un problema adentro del vestidor con Paunovic. No tengo duda (de que hay ruptura)”, declaró a Fox Sports, donde colabora como analista el exgoleador del chiverío.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

El Rebaño debe dejar atrás la humillación del Clásico Nacional y deberá enfocarse en el duelo contra Pachuca, mismo que se disputará el próximo sábado 23 de septiembre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.