La salida de Veljko Paunović de las Chivas de Guadalajara volvió a poner al equipo más importante del futbol mexicano en medio de un mar de dudas a menos de una semana de que los jugadores reporten para iniciar con la Pretemporada de cara al Torneo Clausura 2024.

Fue a través de un escueto comunicado donde el Rebaño Sagrado informó acerca de la salida del estratega europeo, luego de un año al frente del equipo rojiblanco llegando hasta la Gran Final del Clausura 2023 y a los Cuartos de Final en el presente certamen, por ello agradecieron su entrega y profesionalismo deseándole éxito en el futuro.

“Agradecemos el profesionalismo que Pauno mostró durante su etapa en el banquillo rojiblanco, tiempo en el que abonó a que el equipo mantuviera la regularidad en el campeonato nacional, ya que Chivas calificó de manera directa a la Liguilla en los 2 torneos bajo su mando y en el primero de ellos disputó la Final. Asimismo, queremos reconocer el trabajo y la dedicación del DT serbio durante su gestión, con especial énfasis en el impulso de jugadores de nuestras Fuerzas Básicas, lo que se vio reflejado en varios debuts y su continuidad con el Primer Equipo”, fue parte de lo que publicó el portal de Chivas.

Una vez que se hizo oficial la salida de Pauno, las versiones de que Fernando Gago está totalmente arreglado para llegar a la Perla Tapatía el próximo lunes, han crecido de manera considerable, pues en ESPN Argentina revelaron que es un hecho el fichaje del exjugador del Real Madrid.

¿Paunovic renunció de Chivas o lo despidieron?

Sin embargo, las teorías alrededor de la intempestiva partida del serbio de Guadalajara no se han dejado de escuchar en diversos medidos de comunicación y fue el periodista Fernando Cevallos de Fox Sports, quien explicó lo que ocurrió en las semanas anteriores: “Termina la temporada hablan él y Fernando Hierro, empiezan a planear la pretemporada y la temporada, la intención era que Paunovic siguiera y estaba la planeación en curso, incluye cierta limpia de futbolistas incluye que jugadores de Tapatío pasen al primer equipo, incluye que jugadores de la Sub-23, que acaban de ser campeones, suban al primer equipo, además de cinco refuerzos, salidas de futbolistas que han cumplido su ciclo”.

Paunovic llegó a una Final con las Chivas en el 2023. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“El jueves de la semana pasada, vía su representante, le comunican a Chivas que Paunovic no quiere seguir y quiere renunciar, que se va. A partir de ese momento empiezan a trabajar, Fernando Hierro empieza las pláticas con Fernando Gago que estaba en negociaciones con Cruzeiro, el día de ayer, antier… pide Paunovic una reunión con Hierro y Amaury en donde dice que lo pensó bien y que se quiere quedar, a lo que Hierro le dice que la decisión está tomada y que no puede jugar así con Chivas. Hace unos meses amagó con irse al Almería y le dicen ‘tú no estás convencido’ y llegaron a un acuerdo para terminar su contrato”, fue parte de lo que explicó el comunicador en La Última Palabra.

Alexis Vega y Chicote Calderón tienen pie y medio fuera de Chivas

Por su parte, el mismo Cevallos manifestó que el futuro de Alexis Vega y Cristian Calderón se ve muy lejos del Rebaño por el momento, ya que la renovación del Chicote se ha enfriado, pues lo que tenía en mente la dirigencia era mantenerlo para poder venderlo en el futuro y recibir alguna ganancia por sus servicios, mientras que a Vega le siguen buscando acomodo dentro o fuera de México.