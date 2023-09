Como en cada Clásico Nacional, el duelo entre América vs. Chivas por la Jornada 8 del Apertura 2023 comienza a ganar temperatura en los días previos. Ambos equipos pasaron por los medios de comunicación y se dejaron algún que otro recado para los rivales.

Uno de los puntos de interés de este enfrentamiento pasa por la presencia o no de Henry Martin en las filas americanistas. El goleador recién se recupera de una lesión pero no querrá perderse el clásico ante Chivas, rival con el que parece haber entrado en una fuerte rivalidad.

Henry Martin tuvo un particular festejo en su última visita al Estadio Akron, donde las Águilas se llevaron la victoria por 4-2. Esa celebración no cayó bien en los jugadores de Chivas. Esta semana, Alan Mozo se expresó al respecto: “Son cosas que por supuesto puedes opinar, pero es algo que yo no haría, muchos lo toman como falta de respeto”.

La publicación de Henry Martin previo al Clásico Nacional

La publicación de Henry Martín en Instagram (Imago7)

Apenas horas más tarde de que Mozo hiciera esas declaraciones, Henry Martín pareció responderle a través de su cuenta de Instagram. El delantero de las Águilas publicó una imagen de uno de sus festejos ante Chivas, aunque no del último, que fue el más provocador.

Henry Martín será suplente

Por su parte, el entrenador André Jardine confirmó en conferencia de prensa que su goleador está listo, pero no será de la partida porque no quieren apresurarlo: “Está apto para entrenar y jugar. No quiero dar información a Chivas, porque la variante de jugar con dos delanteros es importante usada en algunos momentos y no es bueno anticipar en una situación. Henry estará, no de inicio, pero estará en el partido”.