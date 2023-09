Por alguna razón la regularidad de Alan Mozo no se ha dado como esperaba en las Chivas de Guadalajara, pues el entrenador Veljko Paunović ha rotado su alineación durante el Torneo Apertura 2023 al grado de que el zaguero ha tenido que alternar su lugar con el experimentado Jesús Sánchez, quien torneo tras torneo tiene pie y medio fuera de la institución.

Pero la realidad es que en el Rebaño Sagrado salvo dos o tres excepciones, el resto de los jugadores no están al mismo nivel de la temporada anterior cuando llegaron hasta la Gran Final que perdieron con los Tigres de la UANL, incluso el mismo lateral derecho, quien sigue sin consolidarse como un titular indiscutible.

En este sentido, a lo largo del Apertura 2023 ha tenido que compartir minutos con el Chapo Sánchez, el jugador que suma 13 años en el equipo y es el más longevo de la plantilla, por ello la dirigencia y el presidente Amaury Vergara lo tienen en alta estima.

La triste anécdota que resume el torneo que ha tenido Alan Mozo

Mozo ha tenido que lidiar con la desconfianza de Paunovic en distintos partidos de la campaña y esto se ha visto reflejado en su estado anónimo que no es el mejor, razón por la que salió a la luz uno de los momentos más complicados que vivió el defensor con las decisiones de Pauno, quien en el duelo contra Juárez no echó mano del lateral.

“Si bien ha tenido minutos como titular en los últimos partidos, me cuentan una anécdota que ocurrió hace unas semanas, en la visita del Rebaño a Juárez. Ahí tienen que a Alan Mozo, como suplente, le tocó pararse a calentar, pero no lo metieron al 66′ en la triple ventana de cambios ni al 84′ y finalmente tampoco entró al 87′, así que me dicen que preso de la frustración se fue a desahogar con Érick Gutiérrez, a quien le dijo que no entendía porque Pauno no le daba juego”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadiila.