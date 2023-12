Ricardo La Volpe, extécnico de las Chivas de Guadalajara, analizó esta semana las características que debe tener el dueño del banquillo rojiblanco. Después de la trágica eliminación ante Pumas UNAM en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El seleccionador de México en Alemania 2006, de esta forma, le dejó un recadito candente al serbio Veljko Paunovic.

El estratega europeo llegó al Rebaño Sagrado en noviembre de 2022 y culminó su primer año al mando de los tapatíos con dos presencias en Liguilla. El timonel regresó a los rojiblancos a una Final en el Clausura 2023 después de seis años. Ahora, coleccionó 61 puntos en un año calendario, un registro al que no se acercaban también desde 2017.

El Bigotón dedicó a la actualidad del Guadalajara el más reciente episodio de su podcast: Lavolpismo. Se sumó a los sorprendidos con la nula actividad de Víctor Guzmán en los Cuartos de Final ante Pumas UNAM. Así, como la decisión de Paunovic de dejarlo en la banca. Sin conocer temas internos, recomendó recuperarlo y darle la confianza que toda figura necesita para destacar.

Chivas, bajo el mando de Paunovic, se despidió del Apertura 2023 al caer 3-0 (3-1) ante Pumas en Ciudad Universitaria por los Cuartos de Final. Los tapatíos rompieron filas el lunes en las instalaciones de Verde Valle. El plantel reportará de vuelta en la víspera de la Navidad para arrancar la pretemporada del Clausura 2024.

Ricardo La Volpe analiza la grandeza de Chivas

La Volpe, durante su análisis del Guadalajara y de Paunovic en su podcast, refirió que “Chivas tiene que entender que en todos lados es casi local, ojo. Esto es como River (Plate) y Boca (Juniors) en Argentina, lo pongo igual, porque acá es Chivas y América“. Así comparó el argentino la grandeza de la institución tapatía y su eterna rivalidad con las Águilas.

El extimonel de las Chivas, en dos etapas muy breves en 1989 y 2014, admitió que “aunque creció Monterrey, Tigres, de repente Toluca, el mismo Atlas, pero bueno. Vamos a poner los dos grandes que todos sabemos, que por tradición y cantidad de aficionados es América y Chivas, Chivas y América. Ponlos como quieras, como River y Boca allá (Argentina)“.

El recado de La Volpe a Veljko Paunovic en Chivas

El entrenador de Selección México en la Copa Mundial de Alemania 2006 aprovechó la ocasión para hacerle entender un par de cosas a Paunovic. El Bigotón le dejó un recadito al serbio al señalar que tanto Chivas como América, “son equipos que tienen que salir a ganar. Allí no te sirve un técnico que sea (cauteloso): no, bueno, este partido lo manejamos; si lo contragolpeamos. No“. Insistió en su idea al aseverar que “estos equipos son para técnicos que tienen que saber salir a atacar, saber salir a proponer“. Dardo a Veljko Paunovic.