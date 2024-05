El exdirectivo rojiblanco no dudó en criticar algunas medidas que tomó el entrenador argentino en la eliminatoria ante el América.

El sueño de las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2024 llegó a su fin con la visita al Estadio Azteca, donde se enfrentó al América en las semifinales del certamen. El Rebaño necesitaba ganar o ganar, pero perdió por la mínima diferencia y se despidió en el primer torneo de Fernando Gago al frente del equipo.

El entrenador argentino llegó para reemplazar a Veljko Paunovic y no tuvo un buen comienzo. Incluso, varios aficionados llegaron a pedir por su salida. Sin embargo, Chivas tuvo un buen cierre de fase regular, se metió en Liguilla directa y eliminó al Toluca en los cuartos de final.

Frente al América en semifinales, fueron dos partidos muy parejos y cerrados, además de condicionados por la ventaja deportiva que tenían las Águilas en caso de igualdad en el global. Sin embargo, hay quienes le atañen cierta responsabilidad a la gestión de Gago.

Ricardo Peláez cuestionó a Gago tras la eliminación

En el programa Futbol Picante, el exdirector deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, no dudó en criticar las decisiones de Fernando Gago en el partido de vuelta. “Hacer un cambio en pelota parada cuando viene el gol es gravísimo. Sacas a un jugador que tiene una marca, no puedes distraer las marcas en pelota parada”, comenzó.

“Sale el Pocho, viene el centro y hay un doble remate en el área que normalmente es gol. Me parece un error gravísimo”, aseguró Peláez en relación al ingreso de Chicharito Hernández en lugar de Víctor Guzmán para intentar ganar el partido.

Peláez: “No generó nada”

Por otro lado, el antiguo directivo rojiblanco también mostró su disconformidad con el rendimiento colectivo de Chivas. “Guadalajara no genera nada. El primer tiempo tuvo mayor posesión, tuvo la pelota, pero no generó nada. Después, los cambios. Chicharito con Marín, no pasó absolutamente nada”, insistió.