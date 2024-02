Santiago Ormeño llegó a las Chivas de Guadalajara como parte de una solución a la ofensiva luego de que se confirmara la primera lesión de ligamentos cruzados en la rodilla derecha de José Juan Macías, sin embargo siempre estuvo en el ojo del huracán por su doble nacionalidad al defender la camiseta de la Selección Peruana.

El atacante, hoy prestado al Puebla, reconoció que desde el primer momento no se sintió cómodo con el recibimiento de la afición del Rebaño Sagrado que criticó su fichaje al considerar, de manera errónea, que no era mexicano por representar a la Selección peruana, pero el lugar donde vio al luz por primera vez es la Ciudad de México.

En este sentido, Ormeño indicó que al ser una situación relativamente nueva para los chivahermanos, fue juzgado en todo momento, esto como parte de lo que hoy sucede con Cade Cowell y Óscar Whalley, quienes cuentan con doble nacionalidad, pero a los seguidores rojiblancos ya no les parece nada nuevo.

Ormeño recuerda que nunca fue bienvenido en Chivas

“No ser bienvenido nunca es grato, ¿no? Pero pues soy un profesional y es parte del asunto. A la gente le costaba entender el tema de que tengo las dos nacionalidades y no lo vieron bien. No me recibieron bien. Y pues no terminé logrando quedarme ahí. Tuve que salir”.

Ormeño fue prestado a Juárez y ahora a Puebla. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Lo que sí estoy seguro es que yo fui conejillo de indias. Yo recibí todos los huevazos y los jitomatazos y ahora ya, como ya sucedió, ya no lo ven tan mal o lo comenzaron a aceptar. Pero pues a mí me tocó ser el primero”, fue parte de lo que reveló el atacante de los Camoteros en entrevista para TUDN.

Cowell y Whalley se han ganado a la afición de Chivas

Aunque Óscar Whalley arribó a la institución desde el verano anterior, la realidad es que apenas vio actividad en un duelo oficial la semana pasada contra el Forge en la Concachampions y sus actuaciones han sido convincentes para los aficionados, mientras que Cade Cowell también cayó con el pie derecho con dos anotaciones, hasta el momento, en tanto que Santiago Ormeño apenas pudo anotar un gol como rojiblanco.