Las Chivas de Guadalajara llegan en buen momento para el encuentro de esta noche contra el Forge FC, donde el único objetivo es sumar un nuevo triunfo que los coloque en la siguiente fase de la Cocachampions, después de haber ganado 3-1 en el partido de Ida dentro de la Primera Ronda de la competencia.

El timonel del Rebaño Sagrado, Fernando Gago no quiere excesos de confianza y para ello buscará darle rotación a su equipo con el objetivo de tener a todos sus elementos motivados tanto en la Liga MX como en el certamen de la Concacaf, ya que el sábado pasado sumaron una nueva victoria contra Juárez FC 2-1.

Pero una de las gratas novedades en este 2024 ha sido justamente lo que nunca quiso hacer Veljko Paunović en el semestre pasado y que fue darle una oportunidad al guardameta Óscar Whalley, quien apenas debutó el miércoles anterior contra los canadienses gracias a la decisión de Fernando Gago y la realidad es que lo hizo de gran manera.

¿Por qué Óscar Whalley debería ser titular con Chivas?

Desde que llegó el arquero a Guadalajara en el verano pasado, muchos aficionados lo pidieron en lugar de Miguel Jiménez, sin embargo Pauno jamás lo debutó en un partido oficial con todo y que en los entrenamientos se veía mucho más solvente que el Wacho y el propio José Raúl Rangel.

Whalley será titular esta noche ante el Forge. @Chivas

Contra el Forge FC, Whalley lució seguro y en todo momento concentrado a pesar del poco trabajo que tuvo. Una llegada de los locales pudo terminar en gol pero la intervención del portero rojiblanco mandó el balón por un lado. No obstante, hubo una actitud de Óscar que llamó la atención y fue cuando le dio varios gritos fuertes a su defensa por permitir que le dispararán de fuera del área, algo que no se le había visto a los tapatíos desde Rodolfo Cota, con una autoridad que impusiera frente a sus compañeros.

Gago le respeta su lugar a Tala Rangel

El Tala hizo su aparición en la Liga MX en dos duelos como titular contra Toluca y Atlas, pero un choque con Antonio Briseño lo mandó al hospital el resto de la campaña y tal vez por ello, ahora es el titular, pesando en que Gago quiso respetarle un lugar que en el papel se había ganado anteriormente con trabajo.