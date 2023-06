En el Club Guadalajara partieron este miércoles rumbo a Querétaro para realizar los trabajos de Pretemporada con miras al Torneo Apertura 2023 y el cuerpo técnico comandado por Veljko Paunović dio una lista de 28 futbolistas que serán observados con la intención de ganarse un puesto en una temporada que será de revancha ante lo que ocurrió en la Gran Final del Clausura 2023.

El estratega del Rebaño Sagrado no ha dado ningún punto de vista después de haber caído frente a los Tigres de la UANL, por lo cual se espera que en los siguientes días realice una de sus acostumbradas conferencias para conocer sus expectativas a futuro y también las razones de sus convocados, así como las ausencias que se han presentado.

Lo que llama la atención es que en Rebaño Pasión te hemos mantenido al tanto sobre el poco convencimiento que existe sobre Luis Olivas, el defensor canterano que el torneo anterior no jugó un solo minuto, teniendo que alternar entre el Tapatío y la Sub-20 para no perder actividad, pero de alguna forma seguía dentro del plantel, no obstante, no figura en la lista de los que viajaron a Querétaro.

Con esto queda claro que le buscarán acomodo fuera de Chivas o de alguna forma lo mantendrán en el proyecto de Tapatío, equipo que tampoco tiene segura la permanencia en el nuevo formato Sub-23 que se implementará en el futuro, por lo que hay muchas dudas acerca de lo que ocurrirá con un zaguero que hasta el 2022 era titular indiscutible con Ricardo Cadena y ahora está en el limbo.

Los convocados de Chivas para la Pretemporada

Porteros: Miguel Jiménez, Raúl Rangel, Óscar Whalley.

Defensas: Antonio Briseño, Hiram Mier, Gilberto Orozco, Gilberto Sepúlveda, Raúl Martínez, Cristian Calderón, Alejandro Mayorga, Mateo Chávez, Alan Mozo, Jesús Sánchez.

Mediocampistas: Rubén González, Eduardo Torres, Sergio Flores, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Pavel Pérez, Sebastián Pérez Bouquet, Roberto Alvarado, Yael Padilla, Alejandro Organista.

Atacantes: Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, Ricardo Marín, Isaac Brizuela, Juan Brígido.