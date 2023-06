El defensor del Club Guadalajara, Luis Olivas fue una de las grandes ausencias en el Torneo Clausura 2023 donde nunca tuvo minutos de actividad a pesar de que tras la llegada de Fernando Hierro y el estratega Veljko Paunović fue requerido dentro de los partidos de Pretemporada, pero algo ocurrió que nunca se ganó la confianza para ser tomado en cuenta en la campaña regular.

En el Rebaño Sagrado se fue conformando la alineación titular con el paso de los partidos, ya que al arranque del certamen el timonel serbio dejó en la banca a elementos como Alan Mozo, Victor Guzmán y jugó sin Alexis Vega por varios duelos debido a una lesión, sin embargo, Olivas nunca fue tomado en cuenta a pesar de las rotaciones en la zaga central.

Cuando Antonio Briseño se ganó un puesto en la titularidad, Hiram Mier ya había jugado algunos minutos, pero nunca pudo consolidarse en el gusto del estratega, por ello el joven canterano de Chivas pasó a ser una cuarta opción en la zaga central, lo que redujo sus posibilidades de jugar al grado de que muchas veces no fue convocado.

¿Hubo algún problema entre Olivas y Paunovic?

Algunos aficionados en redes sociales cuestionaron cuáles eran las razones por las que Olivas nunca formó parte del proyecto de Paunovic y la única respuesta es un tema deportivo, ya que no existen reportes acerca de una mala relación entre el defensor y el serbio, es decir, el técnico rojiblanco no se convenció del talento del joven futbolista, quien anteriormente fue titular con Ricardo Cadena.

Ahora la dirigencia de Guadalajara buscará que tanto Luis Olivas como Jesús Sánchez sean monedas de cambio para tratar de conseguir más refuerzos: “Luis Olivas, que incluso llegó a Selección Mexicana el año pasado, ahora está borradísimo. Dicen que está distraído el muchacho, en cuestiones totalmente extraftubolísticas, no sé más, no me precisaron a qué se referían con este tipo de distracciones o en qué anda o qué lo tiene en bajo nivel competitivo. Pero lo que es un hecho es que a Olivas ni para la banca le ha alcanzado”, fue parte de lo que explicó hace unos meses el periodista José María Garrido.