Se confirmó otra preocupación en Chivas y no es la lesión de Alexis Vega para el Apertura 2023

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović reconoció otra preocupación para el arranque del Torneo Apertura 2023 que inicia el 30 de junio, además de la lesión del mejor referente ofensivo como lo es Alexis Vega, quien estará fuera de actividad varios días antes de que se determine la gravedad de su lesión.

Aunque el Rebaño Sagrado ofreció algunos detalles del problema en la rodilla que marginó al Gru de la Selección Mexicana para la Copa Oro, tampoco revelaron el tiempo que estará fuera de las canchas, debido a que su evolución será la que marque el regreso para ponerse a las órdenes del estratega serbio, quien sigue con los trabajos de preparación rumbo a una nueva campaña.

Sin embargo, hay más problemas por resolver tanto para la directiva encabezada por Fernando Hierro con el tema de los refuerzos que le hacen falta a la plantilla, como para el timonel de Chivas, quien ha tenido que lidiar con varias ausencias a lo largo de los primeros días de entrenamientos que concluyeron, en su primera etapa, con un partido amistoso contra Querétaro donde se impusieron 3-1.

Se confirmó otra preocupación para Paunovic y Chivas

En conferencia de prensa a media semana, el técnico de Guadalajara admitió que no ha sido sencillo tener que suplir las ausencias de jugadores claves que por sus llamados al Tricolor no han trabajado al mismo ritmo que sus demás elementos, casos concretos Gilberto Sepúlveda, Roberto Alvarado y el mismo Vega, no obstante, aseguró que tampoco es un pretexto porque hay futbolistas que buscarán aprovechar su oportunidad como el canterano Yael Padilla.

“No hay nadie fuera de forma, estoy muy contento con lo que estamos consiguiendo en esta pretemporada. Las ausencias afectan, pero no podemos quejarnos, ya que son realidades que también viven otros equipos. Dentro del grupo hay gente que tiene hambre y busca su oportunidad. Yael Padilla se está preparando para recibir su primera oportunidad. Brigido y Raúl Martínez nos han demostrado sus grandes capacidades futbolísticas”, comentó Paunovic.