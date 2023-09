¡SE LOS DIJO! Veljko Paunovic criticó la organización de la Liga MX al término del Chivas vs. Pachuca

Por la Jornada 9 del Apertura 2023, las Chivas de Guadalajara igualaron 0-0 en Estadio Akron, frente a los Tuzos del Pachuca. El Rebaño dejó una buena imagen y mereció más, pero no pudo romper el marcador, por lo que ahora ya son cuatro los encuentros sin conocer la victoria.

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco, Veljko Paunovic, se mostró conforme con lo hecho por el equipo. Fue una semana especial para el serbio, ya que recibió muchas críticas tras la goleada en el Clásico Nacional: “Hay muchísimas cosas positivas, faltó para ganar para culminar una buena noche”, expresó.

Entre sus varias respuestas, Paunovic se quejó por los cambios en el calendario realizados por la Liga MX: “Ahora tenemos que mirar al siguiente partido que es otra vez, la siguiente oportunidad y prepararse, recuperarse. Tambien es un tema que este partido no era previsto para jugarse en estas fechas”, soltó el serbio.

“No me parece que es algo que deba ocurrirr. Hay que respetar las calendarios. Pero bueno, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte porque eso depende de nosotros”, manifestó el entrenador del Rebaño.

Paunovic también se molestó con el arbitraje

“Penalti claro, para mí, no hay ninguna duda. Nos perjudica mucho y no es la primera vez. Nosotros seguiremos buscando la mejora en lo que podamos controlar. Nos duele no llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche”, dijo sobre la polémica jugada.