La siempre atenta afición de las Chivas de Guadalajara, después de la dolorosa derrota 2-3 ante Tigres UANL en el Estadio Akron, en donde los regios festejaron el título del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, comenzaron a apelar a un último recurso que busca repetir la Gran Final de Vuelta por una supuesta alineación indebida.

Los seguidores del Rebaño Sagrado, luego del amargo trago que significó perder la Final en casa, consideraron que durante el compromiso celebrado en el Gigante de Zapopan, el entrenador de los Universitarios: Robert Dante Siboldi, terminó con una alineación indebida en la prórroga.

Las acusaciones de los aficionados de Chivas en las redes sociales coinciden en que al momento de la expulsión de Sebastián Córdova (minuto 117) en el segundo tiempo extra, Tigres no contaba con un mínimo de tres mexicanos en el terreno de juego. Y es que el Reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, indica en el Artículo 48 que entre los jugadores titulares puede haber hasta ocho futbolistas no formados en México, esto con el objetivo de que tres jugadores mexicanos vean actividad permanente durante cada partido.

¿Qué dice el Reglamento de la FMF?

Después de la salida de Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Jesús Garza en cambio, sobre el terreno de juego se quedaron Diego Reyes y Javier Aquino, faltando un tercer futbolista nacido en México, como lo indica el reglamento.

El mismo Artículo 48, no obstante, señala: “Si previo a la finalización del partido un Jugador FM es expulsado, no se considerará alineación indebida, siempre y cuando no se excedan de los máximo 8 (ocho) Jugadores NFM permitidos en el terreno de juego, a menos de que se estipule lo contrario en los siguientes párrafos del presente artículo“.

Agrega el reglamento que: “Si durante un encuentro un Jugador FM sufre una lesión y por esa razón no puede continuar en el terreno de juego antes de que el encuentro finalice, y el Club al que pertenece no tiene cambios disponibles, es decir, agotó sus oportunidades y/o posibilidades de cambio, no se considerará alineación indebida, puesto que está fuera de sus posibilidades cumplir con lo estipulado en el presente artículo“. ¡No hay caso!