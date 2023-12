El Clausura 2024 de la Liga MX está más cerca y la afición de las Chivas de Guadalajara ya mira con cierta preocupación la poca actividad que ha tenido el equipo en el mercado de pases. Recientemente, José Castillo se transformó en el primer refuerzo del Rebaño de cara al próximo torneo, tras llegar a un acuerdo con los Tuzos del Pachuca. El defensor es la única cara nueva por el momento.

Entre las negociaciones que le han sido atribuidas a Chivas durante las últimas semanas, resalta principalmente la de Chicharito Hernández. El histórico delantero, máximo goleador de la Selección Mexicana, quedó en libertad de acción tras finalizar su contrato con Los Ángeles Galaxy, además de que se recupera de una grave lesión de ligamentos cruzados. La afición sueña con su regreso a Verde Valle.

El hecho de que Chicharito se encuentre en libertad de acción coincide con la eterna búsqueda que parece llevar adelante el conjunto rojiblanco por un centrodelantero de jerarquía. En los últimos mercados Chivas ha hecho intentos por Brandon Vázquez, Alan Pulido, Luca Martínez Dupuy y hasta el propio Guillermo Martínez, quien finalmente fue transferido de Puebla hacia Pumas, equipo que le ganó el fichaje al Rebaño.

¿Chicharito se aleja de Chivas? Qué dicen los últimos reportes

En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca de las chances que tiene Chicharito Hernández para regresar a Chivas. El atacante tendría también otras alternativas sobre la mesa, como así también ganas de jugar en Europa, así sea en una liga inferior. Sin embargo, la opción de finalizar su magnífica carrera en el lugar donde comenzó, también le despierta interés al histórico delantero mexicano.

Pese a esto, los últimos reportes no parecen ser favorables respecto a las chances que tiene Chicharito de regresar al Rebaño. Según el periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, el acuerdo entre las partes sigue lejano. “Las posturas entre Chicharito y Chivas siguen sin acercarse lo suficiente. Javier quiere un salario que hoy en día es inviable y prácticamente impagable para un equipo de la Liga MX”, señaló en sus redes sociales.

¿Chicharito no está convencido de regresar a Chivas?

Semanas atrás, se había hablado que Chivas no tendría problemas en costear el salario de Chicharito mediante distintos sponsors. Sin embargo, ahora parece que eso no es del todo cierto, pues lo económico sigue siendo un aspecto a resolver. Incluso, también se dijo semanas atrás que el delantero no estaba del todo convencido de vivir en México y prefería dejar un buen recuerdo en la afición rojiblanca a sabiendas de que todavía es una incógnita saber cómo volverá de su lesión.