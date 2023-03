El director técnico del club Atlas, Benjamín Mora, habló este miércoles en la previa de la edición 166 del Clásico Tapatío frente a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023 y consideró que en esta ocasión ninguno tiene etiqueta de favorito.

El entrenador de los Rojinegros resaltó en conferencia de prensa la racha positiva en duelos oficiales al hilar triunfos en la Liga de Campeones de Concacaf y en la pasada fecha del torneo en Puebla, por lo que refirió que “venimos de dos partidos importantes, que nos brindó confianza en lo individual, en lo colectivo, capitalizamos cosas de las que veníamos trabajando“.

Benjamín Mora confesó en la conferencia no estar al tanto del mal momento de las Chivas, que vienen de sufrir derrotas consecutivas (Puebla y América) y no ganar en sus amistosos de la Fecha FIFA en California y señaló que “no me compete dar una opinión sobre cómo están ellos. Hemos observado los partidos de preparación y tenemos nuestro diagnóstico y conclusiones, pero de ahí no nos sentamos a definir la situación actual por lo que sucedió en el pasado“.

El técnico del Atlas, en su plática con los medios jaliscienses, consideró que “no nos sentimos favoritos ni siento que ellos lo sean. No creo que haya un favorito en un Clásico tan importante, es multifactorial quién pueda salir victorioso al final del partido, puede pasar por los momentos de inicio del partido, de cómo salga el equipo en ese día“.

Mora añadió sobre el venidero Clásico Tapatío que, “creo que lo mental o emocional, todo lo integral que puede estar sucediendo en un desafío tan grande y que representa para todos obedece a no elegir a un favorito. Creo que vamos a salir con nuestras herramientas a tratar de hacer bien las cosas, saldrán igual y el desarrollo nos dirá quién fue el favorito“.

