Chivas volvió a la senda de la victoria luego de superar por 3-1 a Pumas por la jornada ocho del Clausura 2024. Por otro lado, Chicharito Hernandez habló en conferencia de prensa sobre su estado físico, por lo que dejó un mensaje muy claro al cuerpo técnico.

El Guadalajara necesitaba ganar y así lo hizo luego de dominar en la segunda mitad a un conjunto Universitarios sin respuestas. Cade Cowell, Pollo Briseño y Pocho Guzmán marcaron los goles de la victoria Rojiblanca.

Con el encuentro definido, Fernando Gago decidió enviar al campo a Javier Hernández quien volvió a portar de manera oficial la playera de Chivas tras 14 años. Tras el encuentro, el atacante habló en conferencia de prensa sobre su sensaciones y mencionó que estaba feliz.

Por otra parte, el nueve del Guadalajara habló de su estado físico y marcó que no está para jugar los noventa minutos. “No estoy para el 100 % no para 90 minutos, que va a tomar tiempo, que va a tomar ritmo y minutos a ese 100% de ritmo. Físicamente estoy bien” mencionó. Y agregó: “Ya veremos (cuando podrá jugar todo un partido). Depende de muchos factores. Hoy tuve mis primeros siete o 10 minutos”.

Chicharito habló de su estado físico. (Foto: Imago7)

Chicharito advirtió a la Liga MX

En el juego en el Estadio Akron, Chivas volvió a ser golpeado por el arbitraje luego de que le hayan sancionado un polémico penal en contra. Ante esto Chicharito Hernández fue visto con fuerte cruce con el cuarto árbitro, por lo que le advirtió a la Liga MX que lo va a seguir haciendo.

“Trato de ser una persona agradecida y cualquier puerta que se abra para ayudar lo voy a intentar. Lo pueden ver a Gignac en Tigres, a jugadores importantes de América que lo hacen. Es normal. La comunicación tiene que darse de una buena manera, es complicado porque los árbitros pueden equivocarse porque son humanos. Estoy aquí con predisposición de poder ayudar Si me equivoco pediré perdón, pero lo importante son los tres puntos. Hubo en otras jornadas con situaciones de 50 y 50″, declaró.