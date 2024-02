Después de jugar un partido muy correcto en su visita al Atlético San Luis, las Chivas de Guadalajara obtuvieron su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2024. Un doblete de Víctor Guzmán, en ambos casos desde el punto de penal, le permitió al conjunto rojiblanco escalar en la tabla de posiciones.

Ahora será el turno de pensar en la Concachampions, donde este miércoles se disputará el encuentro de Ida ante el Forge FC, en Canadá. Se estima que el entrenador Fernando Gago podría realizar rotaciones, ya que han sido días de mucha actividad y lo seguirán siendo, pues el calendario está muy apretado y hará falta utilizar a toda la plantilla.

El mensaje de Chicharito Hernández tras la victoria ante San Luis

Tal parece que el fichaje de Chicharito Hernández le ha servido a Chivas aunque el delantero todavía no haya debutado en el Clausura 2024. Tras su presentación oficial, el Rebaño ganó sus dos encuentros. Ante Toluca, en el Estadio Akron, se vio al fichaje estelar muy compenetrado con el juego, festejando y felicitando a sus compañeros. En la visita a San Luis, Chicharito escribió “Vamos, Chivas” en su cuenta de Instagram y luego, una vez consumada la victoria, amplió: “+3, seguimos por más, Chivas”.

El Rebaño escala en la tabla de posiciones

Tras un arranque algo dubitativo en las primeras tres jornadas, donde igual pudo haber rescatado mejores resultados, las Chivas sumaron dos triunfos consecutivos y se acomodan en la tabla del Clausura 2024. Con su victoria frente a San Luis en condición de visitante, el Rebaño Sagrado escaló hasta el 8° lugar, con ocho unidades y a tres de los líderes: Monterrey, América y Tigres. Por su parte, Cruz Azul, Necaxa, Pachuca y Toluca también adelantan al elenco dirigido por Fernando Gago.

¿Habrá rotaciones frente a Forge FC?

Gago logró su segundo triunfo consecutivo como entrenador de Chivas (Imago7)

Desde que asumió como entrenador de Chivas, Fernando Gago ha preferido no realizar tantas modificaciones en el once inicial. Al parecer el estratega planea seguir por el mismo camino a pesar de la alta carga de partidos. El próximo miércoles, el Rebaño visitará al Forge FC en Canadá, por la Ida de la Concachampions, pero allí jugarán los que mejor estén: “Del tema de administrar, no lo pienso. Va a estar el futbolista que esté en disposición de jugar y al que vea que pueda jugar ese partido. Necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles, siempre es lindo ganar. No pienso que si ganando el de hoy, nos viene bien. Esto es partido a partido, sabemos a dónde queremos llegar, de la forma en que queremos llegar y ese es nuestro objetivo”, dijo Gago en conferencia de prensa posterior al juego ante San Luis.