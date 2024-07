Difícilmente en la época moderna podremos observar que el Club Guadalajara deje de pertenecer a la familia de Amaury Vergara y no tanto por los resultados que ofrezcan dentro de la cancha, que hasta el momento han sido pobres a partir del último título en el 2017, sino por lo que representa la marca a nivel nacional y mundial.

En una charla exclusiva con Rebaño Pasión, Roberto Gómez Junco, analista de ESPN y exjugador de las Chivas en la década de los 80 aseguró que una fuerte inversión sería una salida importante para acerrarse al éxito que tanto pretende el equipo más importante del futbol mexicano, pues considera que la marca se ha coocado como un fenómeno importante a nivel deportivo y social.

“Entonces esta marca vale mucho, no sé si ellos (familia Vergara) estén dispuestos a desprenderse de ella, pero como todo tiene que ver con presupuestos. Sí, me imagino que este equipo adquirido por un inversionista de otros niveles que le arriesgue más y que le apueste más al futbol sí podrían venir otras épocas en las Chivas, manteniendo la mexicanidad, porque ahora ya se cuestiona mucho ¿por qué no se permiten extranjeros? Sería un error garrafal, si algo sigue distinguiendo a las Chivas es esa defensa a ultranza de la mexicanidad”.

“No lo sé en terminos familiares qué piensen, las Chivas son una marca importantísima más allá del futbol, como fenómeno futbolero y como fenómeno social no tiene comparación en México y en el mundo entero, la cantidad que tiene en la sede de su máximo adversario, la cantidad de seguidores en la CDMX, eso no se ve en otros lares, no vas a ver a tantos seguidores del Barcelona en Madrid o a madrileños en Barcelona, para nada, como sucede con estas Chivas”, fue parte de lo que explicó el comentarista.

Me ha gustado el rol de Amaury Vergara en Chivas: Gómez Junco

En cuanto a la labor que ha desarrollado Amaury Vergara al frente de Chivas desde el 2019 que su padre lo designó como su sucesor tanto en el equipo rojiblanco como en su negocio familiar como lo es Omnilife, Gómez Junco destacó la personalidad del joven empresario argumentando que no toma decisiones al estilo de su padre, pero estableció que tampoco los resultados deportivos han sido los mejores.

Jorge Vergara y Amauru en el título de Copa del 2015. Foto: IMAGO

“Y desde hace mucho eso no sucede con las Chivas, es precio lo ha pagado Amaury, tiene que ver con presupuesto, con la formación e jugadores y su desarrollo en fuerzas básicas, entonces en términos deportivos. No podríamos hablar de una gran gestión, pero me ha gustado la postura de Amaury, el rol que juega, contratando gente en la que trata de depositar o deposita toda su confianza, yo me imagino que le permitió a Hierro actuar a placer como en su momento se lo permitió a Ricardo Peláez, eso me gusta, que se discreto en el rol que desempeña, sin meterse a tratar de diagnosticar lo que le está pasando a su equipo como a veces sí lo hacía Jorge Vergara”.

Gómez Junco es uno de los mejores analistas mexicanos.. Foto: Imago7/Roberto Armenta

Gómez Junco ve a las Chivas de Jorge Vergara con un mucho mejor potencial

En este sentido, el analista de ESPN y que ha pasado por Tv Azteca al lado de José Ramón Fernández y por Televisa, indicó que el Guadalajara de Jorge Vergara contaba con más y mejores futbolistas que podían colocar a la escuadra tapatía en un mejor lugar del que se han posicionado con Amaury.

“Una figura mas discreta o menos llamativa que la del papá y eso me parece bien, como que baja el perfil, el papá también tenía sus buenas cosas pero, también a veces sus excesos. Jorge Vergara, inolvidable en las Chivas, en este sentido me ha gustado lo de Amaury, pero en términos deportivos pues sí, mucho más limitado, no sé si sea porque cuenta con un margen de maniobra más reducido o un presupuesto más reducido, todavía con Jorge Vergara podrías ver a unas Chivas que convocaban a los mejores futbolistas mexicanos o algunos de los que aspiraban a serlo”, indicó Gómez Junco.