Chivas es el equipo más importante de México y prueba de ello es que en plena Fecha FIFA ha acaparado las noticias de todo el futbol mexicano por la búsqueda de su nuevo entrenador tras la salida de Fernando Gago, en donde podría estar cocinándose una sorpresa con el aval de Amaury Vergara.

Durante los días recientes se han mencionado varios estrategas que estarían en la órbita del chiverío, en donde los que sobresalen son Robert Dante Siboldi y Gerardo Espinoza; sin embargo, el Comité Deportivo integrado por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez tendrían una propuesta que no se ha filtrado.

El comunicador Alejandro Ramírez, reveló que el estratega uruguayo llegó al escritorio de Amaury Vergara por su representante; sin embargo, los europeos planearían fichar a un estratega desde el Viejo Continente para continuar con la metodología que se ha estado implementando desde noviembre del 2022.

“Siboldi también fue ofertado a la gente de Guadalajara y vieron sus números interesantes. ¿Les digo una cosa? Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez traen un tapado, no he podido dar con el nombre, pero hablan de que traen a un europeo y no lo vería mal Amaury”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se elegirá al nuevo entrenador?

Según un reporte de David Medrano, los españoles entrevistarán a los candidatos para presentárselos a la familia Vergara para tomar una decisión en las próximas horas, en donde se espera que el martes ya esté definido el nombre del nuevo estratega rojiblanco.

¿Y Matías Almeyda está descartado?

El entrenador argentino es una de las opciones que más quiere la afición del Guadalajara; sin embargo, su llegada al chiverío luce sumamente complicada debido al contrato multianual, además de la cláusula de 10 millones de euros que presume el sudamericano en el AEK Atenas.