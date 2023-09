Chivas viene de recibir un duro revés de la Federación Mexicana de Futbol luego de que haya afirmado que no hubo alineación indebida de Mazatlán. Por otro lado, para Rebaño Sagrado no todo está definido debido a que lanzó un duro comunicado en el que marca su postura y cuál será su siguiente paso a seguir. ¿Van a reclamar al TAS?

El Guadalajara vive una crisis deportiva muy importante y ayer quedó exhibida por el equipo de Sinaloa. A su vez, la escandalosa derrota llevó a los altos mandos a buscar la manera de salvar el papelón que vivieron en su casa en el escritorio de la federación.

A pesar de esto, la FMF falló en contra de Chivas al expresar que fue un error de ellos por no comunicar que estaba expulsado Joaquín Esquivel. “La Comisión Disciplinaria asumirá un error en el caso de José Joaquín Esquivel y no hay alienación indebida porque el futbolista no estaba castigado oficialmente. Un error de la Comisión Disciplinaria de no llevar el conteo de las tarjetas del futbolista perdiendo la cuenta en el cambio de club. Esquivel fue amonestado dos veces con Necaxa y solamente le contabilizaron las de Mazatlán, por eso le dieron a conocer al equipo que no estaba castigado”, dice el comunicado.

De esta manera, la Comisión Disciplinaria dejó claro que el Rebaño Sagrado tiene razón, pero no falló a su favor. Debido a esto, se especula sobre el próximo camino que seguirá la directiva tras el revés que recibió en este miércoles, ya que existe la posibilidad de ir al TAS.

Comunicado de Chivas tras el fallo de la FMF

Por otro lado, Chivas dio un comunicado en el que critica el accionar de la FMF, pero no deja claro cuál será su próximo camino a seguir. “Si todos en el futbol mexicano buscamos un cambio de fondo para erradicar todos los vicios existentes en cualquier nivel, parte de la base para propiciarlos es defender y hacer cumplir las normas y reglamentos que la misma FMF estipula para regirnos; por ello, no se puede dejar de señalar que una falla tecnológica no justifica el incumplimiento de los reglamentos”, expresa.

Y agrega: “Finalmente, el Club Deportivo Guadalajara informa que continúa con el análisis sobre la resolución de la Comisión Disciplinaria para determinar los siguientes pasos a seguir”. De esta manera, resta esperar si el Rebaño Sagrado ira a reclamar los puntos al TAS.