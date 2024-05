El zaguero es uno de los elementos más rojiblancos de la época reciente, no solo por los que ganó dentro de la cancha.

Las generaciones que pudieron vivir la época de los 80 son de los afortunados que pudieron disfrutar de uno de los defensores más emblemáticos de las Chivas de Guadalajara como lo es Demetrio Madero, uno de los pocos jugadores que se puede dar el lujo de decir que toda su carrera la jugó como rojiblanco.

El campeón con el Rebaño Sagrado en la campaña 1986-1987 es un auténtico histórico de la institución que en los últimos años ha sido más reconocido por la propia directiva comandada por Amaury Vergara, que sabe a la perfección lo que significa Demetrio Madero para los seguidores.

Este miércoles Madero fue homenajeado al ser invitado para hacer el llamado a la afición antes del partido contra América por la Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2024 en el Estadio Akron, donde los chivahermanos se le entregaron con una serie de gritos y aplausos por su larga trayectoria con la escuadra rojiblanca.

Pero eso no es todo, cuando Fernando Hierro se presentó en Guadalajara en el 2022, Demetrio Madero fue uno de los invitados a darle la bienvenida como parte de las leyendas entre las que también se encontraban Ramón Morales, Fernando Quirarte y Adolfo Bautista, lo cual dejó muy claro que para la dirigencia es un hombre importante.

Demetrio Madero jugó en Chivas de 1977 a 1992. Foto: Imago

Con esta invitación al Akron, el exdefensor tapatío entra en el selecto grupo de jugadores que han hecho el mismo protocolo antes de un partido, pero también deja al descubierto que no todos están en el mismo nivel, uno de ellos es Oswaldo Sánchez, campeón y capitán en el título del 2006, pero que en los altos mandos ha quedado en el olvido, mientras que los chivahermanos tampoco lo respaldan como hace 18 años cuando dejó al equipo después del campeonato.

¿Cuánto tiempo jugó Demetrio Madero en Chivas?

Demetrio llegó a las Chivas de Guadalajara en 1977. Su consolidación con el Rebaño Sagrado le valió para forjar el resto de su carrera con la camiseta rojiblanca. Fue campeón en la campaña 1986-1987 bajo el mando de Alberto Guerra. Su capacidad lo llevó en un par de ocasiones a la Selección Mexicana. Dirigió de manera interina a las Chivas en 1992, año en que se retiró como profesional. Entre el 2002 y 2003 asumió la dirección técnica del Querétaro FC y actualmente se dedica al análisis como comentarista.

Foto: Demetrio Madero Instagram

