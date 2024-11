En los últimos meses, Cruz Azul ha dejado claro su interés por repatriar a Roberto Alvarado, uno de los futbolistas más queridos por la afición de las Chivas. La Máquina atraviesa un gran presente, luego de ser líder en la fase regular, por lo que intentaron aprovechar su buen momento para seducir al Piojo.

No es la primera vez que en La Noria dejan entrever su ganas de contratar a Alvarado, quien llegó al Rebaño justamente desde la Máquina Cementera, en intercambio por Uriel Antuna. En esta oportunidad, hasta el directivo Víctor Velázquez reconoció que el Piojo tenía las puertas abiertas para un hipotético regreso.

Cruz Azul ya preguntó por el Piojo

Con vistas al próximo año e intentando aprovechar el desconcierto que se vive en Verde Valle, fue que Cruz Azul ya se acercó a Chivas para consultar por el Piojo Alvarado, cuya carta todavía pertenece en partes iguales a ambas instituciones. Sin embargo, según Adrián Esparza, la respuesta rojiblanca fue que de ninguna manera aceptarán negociar al hábil ’25’ del Rebaño.

Aunque Alvarado es una pieza fundamental de Chivas, eso no quiere decir que su continuidad esté asegurada. Sin embargo, la directiva rojiblanca no se plantea negociarlo dentro de la Liga MX, donde no harían más que reforzar a rivales directos con un jugador de gran calidad.

Se desvanece el sueño de la Máquina de poder repatriar al Piojo Alvarado (Imago7)

¿Cuánto cuesta el Piojo Alvarado?

Según el portal especializado Transfermarkt, Roberto Alvarado tiene un valor de mercado de siete millones de dólares, recordando que Cruz Azul es dueño del 50% de su ficha. Sin embargo, Chivas no lo dejaría marchar por menos de una suma de diez millones de dólares, siendo que es uno de los mejores elementos de la plantilla.

Alvarado, listo para el Play-In

El Piojo viene de ser uno de los goleadores de Chivas en el Apertura 2024, junto a Cade Cowell, ambos con cinco tantos. Su baja por lesión afectó al equipo sobre el cierre de la fase regular, pero Alvarado ya estaría listo para regresar en el duelo de Play-In frente al Atlas, puesto que ya entrenó al parejo de sus compañeros.