En las Chivas de Guadalajara tienen mucho que celebrar con una de sus recientes contrataciones y se trata de Cade Cowell , quien fue muy criticado cuando llegó a la escuadra mexicana, pero sus resultados hablan por sí mismos y ahora empiezan a surgir rumores de algunos clubes interesados en sus servicios.

Cade Cowell se ha convertido en el goleador del Rebaño Sagrado en el Apertura 2024 con cinco anotaciones, pero se perdió algunos partidos por una lesión, lo cual indica que su cuota pudo ser más alta, no obstante, desde el viejo continente ya le han puesto el ojo al atacante rojiblanco, específicamente el PSV Eindhoven de acuerdo a reportes de Azteca Deportes.

Lo que deberán pagarle a Chivas por Cade Cowell

El atacante llegó procedente del San José Eartqueakes el año anterior a cambio de más de 3 millones y medio de dólares, pero sus buenas actuaciones han valido para que este valor se incremente y actualmente la carta de Cowell está en cinco millones de dólares, según el sitio Transfermarkt.

Cowell ha sido el mejor anotador de Chivas en este torneo. Foto: Imago7/Manlio Contreras

Sin embargo, el plan de Chivas es venderlo en un precio mayor, ya que la estrategia de empezar a reclutar jugadores del futbol de Estados Unidos para exportarlos a Europa está en marcha, por lo cual no luce descabellado que si el PSV desea al delantero, puedan negociar en el futuro inmediato, lo que le traería buenos dividendos a Amaury Vergara.

“Chivas no trajo a Cade Cowell para que juegue 10 años . No es el plan entendiendo que los jugadores de Estados Unidos tienen más posibilidades de ir a Europa porque varios equipos tienen dueños norteamericanos , porque los representantes les va bien allá, resulta que el plan de Chivas es revenderlo. No sé si vaya a ocurrir en este mercado, porque Chivas tiene la Concacaf Liga de Campeones, pero si téngalo por seguro que en un corto plazo Cade Cowell se vaya”, fue lo que publicó el portal Azteca Deportes.

Por el momento el Vaquero Cowell ha entrado a la perfección en la dinámica de Guadalajara tanto dentro como fuera de la cancha, pues ha logrado conectar con toda la plantilla, incluso toma clases de español para comunicarse por sí solo en cuanto sea posible.