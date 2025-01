Chivas se encuentra muy atento a todo lo que sucede con en el mercado de pases debido a que busca figuras para el Clausura 2025. Uno de los jugadores que llegó fue Luis Romo quien rompió el silencio y comentó cómo se dio su polémica salida de Cruz Azul para vestir la playera más bonita del mundo.

Sin duda que la afición no para de festejar la masterclass que llevó adelante Alejandro Manzo para no solo dejar a Jesús Orozco Chiquete, un jugador que se volvió conflictivo para la directiva, sino que lo hizo a cambio de un jugador de calidad. A su vez, el conjunto de la Noria puso dinero sobre la mesa para quedarse con el defensa. Un negocio redondo.

Luis Romo recién fue presentado el pasado sábado y se perfila para ser titular en Chivas vs. Necaxa. Hoy el Guadalajara dio a conocer una entrevista que mantuvo con el mediocampista quien rompió el silencio para aprovechar a contar cómo se dio su salida de Cruz Azul.

Luis Romo expuso a la directiva de Cruz Azul.

“Me marcó una persona del club y me dice que si es opción venir a Chivas y pues lo tomo. Ya en otras ocasiones he hablado, pero nunca he tenido algo formal. Entonces lo tomé como un acercamiento y le dije ‘pues si hay interés y realmente es de verdad, hablemos con Cruz Azul y si se dan las cosas con todo el gusto”, expresó.

A su vez, explicó que en ningún momento dijo que no quería llegar a Verde Valle. “Se manejó mucho que yo decía que no, pero siempre fue como que si hay disposición de los clubes para que yo vaya, yo voy. Entonces así se fueron dando los acercamientos y la verdad que el fichaje se dio muy rápido porque yo nunca puse una traba. Creo que en cuatro días ya estaba firmado acá en Guadalajara”, cerró.