La afición de Chivas ha manifestado en los últimos mercados su deseo de ver fichajes de jerarquía que puedan marcar una diferencia y llevar al Rebaño a competir por el título contra los clubes más poderosos de la Liga MX. Entre los nombres que estuvieron más de una vez en el radar rojiblanco, uno de los más recurrentes supo ser el de Sebastián Córdova, mediocampista ofensivo de Tigres UANL.

Hasta ahora, las altas pretensiones económicas y la importancia que tiene Córdova en Tigres han impedido que se concrete su llegada a Guadalajara. No obstante, el panorama podría cambiar de cara al propio mercado, ya que el futuro del futbolista despierta incertidumbre. En las últimas horas, el propio jugador reconoció que aún no hay avances en la renovación de su vínculo con los auriazules.

Sebastián Córdova acaba contrato con Tigres en diciembre de 2025

Con un contrato que vence dentro de un año, la directiva de Tigres ya sabe que debe de trabajar en la renovación de Sebastián Córdova. Aún así, por el momento no hay avances, lo cual abre una ventana de oportunidad para equipos interesados. Si el club regiomontano no logra asegurar su continuidad o no lo vende en este mercado, Córdova podría quedar en una situación contractual que lo habilitaría a negociar como agente libre a mediados de año.

“Sobre la renovación, nada, aún nada”, dijo Córdova ante los medios de comunicación, previo a lo que será el receso en el Apertura 2024, donde los felinos se medirán ante Atlético de San Luis por los cuartos de final. ¿Será este el momento para que el Rebaño vaya a buscarlo?

Sebastián Córdova supo ser verdugo de Chivas en aquella final del Clausura 2023 (Imago7)

Para Chivas, esta situación podría ser una oportunidad única. Si Tigres no accede a venderlo en este mercado, se arriesgaría a que a mitad de año el jugador pudiera comenzar a negociar para marcharse como agente libre. E incluso aún accediendo a venderlo, la fecha límite de su contrato puede servir para que salga por un monto menor al esperado.

Córdova no ha brillado en este Apertura 2024 con los Tigres de Veljko Paunovic

Sumado a esto, también debe decirse que Sebastián Córdova no viene de tener su mejor torneo en Tigres UANL. Con la llegada de Veljko Paunovic a la conducción técnica, el ofensivo mexicano jugó 16 partidos, casi siempre como titular, pero sólo marcó un gol. Aunque también aportó cuatro asistencias, de seguro se espera más de un futbolista que supo ser dominante en la Liga MX.