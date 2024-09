La más reciente baja de Pável Pérez en las Chivas de Guadalajara se sumó a las de Cade Cowell y Gilberto Sepúlveda. Trío que en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX se suma a las ausencias de Jesús Orozco Chiquete, Chicharito Hernández y Carlos Cisneros. Seis lesiones con una coincidencia preocupante, que encendió las alarmas por un reporte desde Verde Valle.

El periodista Jesús Bernal, desde las instalaciones del Rebaño Sagrado, se refirió a las coincidentes lesiones musculares. Reportó a ESPN que “aquí en Chivas esto es como un secreto de estado. Platicas con gente del club y tal, de acorde a evolución y todo es acorde a evolución“. Por lo que no se confirma pronóstico médico en los reportes de las lesiones musculares en la institución tapatía.

Bernal, durante su reporte para el programa Futbol Picante de ESPN, reveló más detalles. Añadió que “he platicado con gente por fuera y lo que me dicen, algunos que trabajan en equipos de Primera División, es que es muy difícil que puedan darme un pronóstico. Porque no conocen a la perfección el detalle de lo que sucede con el futbolista. Entonces, luego me aportan o me dan algún estimado acorde a la información que hay”.

El insider de Chivas para ESPN admitió que “lo que sí me han platicado es que parecería imposible que con toda la tecnología que existe de cuestión preventiva para lesiones musculares. El tema del Wimu (GPS) para rastrear los esfuerzos de los jugadores y toda esta parte. No hay un equipo en Primera División de México que tenga seis lesionados musculares. Pero, es un secreto de estado cuando alguien se lesiona aquí en Chivas“.

Reporte de la lesión de Pável Pérez en Chivas

La convocatoria del Club Deportivo Guadalajara para el partido del miércoles incluyó información de las más recientes lesiones. El comunicado oficial refirió que “durante el partido contra América, Pavel Pérez presentó un traumatismo directo en el muslo anterior derecho del cual no se ha recuperado“. Además, agregó que “Cade Cowell continúa con molestias musculares y se encuentra trabajando en su recuperación“. Así, como Gilberto Sepúlveda. Las tres bajas actuales en la enfermería rojiblanca, coinciden en el diagnóstico con las tres previas: problemas musculares.

¿Quién es el culpable de las lesiones musculares en Chivas?

La mesa del programa Futbol Picante debatió la información ofrecida por Jesús Bernal desde Verde Valle. Mario Carrillo advirtió que “todos sabemos que esto es parte del preparador físico. Es todo preparación física, de los fisios. De excesos de trabajo, no dosificarlo; en verdad, que eso afecta. Yo, por ejemplo, estaba pendiente de mi doctor todos los días, si por qué o no por qué. platicas con el fisio, platicas con el preparador físico, le bajas un poquito a unas cosas, le metes a otra, etcétera. Pero todo tiene un por qué. El jugador de lastimarse por sí mismo es difícil“.

Rafael Puente, por su parte, reconoció que estas dolencias: “No es ajeno el que un jugador se sale de la obligación de un profesional y eso provoca a lo mejor la lesión”. Pero Adal Franco le replicó que “eso esta bien con uno o dos, pero con seis“. Puente se sumó y dio su veredicto: “Para mí, es el cuerpo técnico“.

León Lecanda cerró el debate y refirió, que “lo que te dicen los preparadores físicos, cuando platicas con ellos fuera de entrevista, es que hay dos razones fundamentales. La primera, una sobrecarga de trabajo y ahí sería completa responsabilidad del preparador físico, Roberto Luzi y de Diego Cogliandro, que es el kinesiólogo o fisioterapeuta, el que los rehabilita. La otra razón corresponde a la parte del descanso, de la alimentación, de la recuperación post ejercicio, post entrenamiento en gimnasio. Y esas cosas, el sueño responden a la responsabilidad del jugador“.