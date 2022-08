¡A casa llena! Leagues Cup anuncia que se agotaron los boletos del partido: Chivas vs. Los Angeles Galaxy

Una de las joyas más rutilantes de la cantera de Verde Valle: Javier Chicharito Hernández, firmará su reencuentro este miércoles, cuando aparezca como capitán de Los Angeles Galaxy para enfrentar a las Chivas de Guadalajara en un SoFi Stadium, que se presentará a casa llena para la jornada inaugural del Showcase de la Leagues Cup 2022, luego que se agotaran los boletos disponibles en las taquillas del escenario californiano.

Los integrantes del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplieron este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones del Dignity Health Sports Park en Carson, para darle los toque finales a los preparativos de su próximo compromiso: frente al Galaxy de la Major League Soccer (MLS) en el inmueble de la localidad de Inglewood, donde los rojiblancos buscarán un triunfo moral que les permita revitalizar sus energías para un pésimo andar en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Una nota publicada por el portal Mediotiempo refirió este martes que los partidos del Showcase de la Leagues Cup: LA Galaxy vs. Chivas y Los Ángeles FC vs. América se disputarán con las tribunas llenas en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, pues ya no hay boletos disponibles en las taquillas del inmueble.

La doble cartelera inaugural del evento será a casa llena este miércoles (Leagues Cup)

La expectativa del público latino en California, en casi su amplia mayoría de ascendencia mexicana, con estos partidos en Estados Unidos ha sido muy alta. Además, serán los primeros partidos de futbol que albergue este inmueble recién construido para los equipos Rams y Chargers en el Futbol Americano y que recibió el pasado Super Bowl. Los boletos en taquilla rondaban entre 70 y 150 dólares, que se agotaron un día antes de la doble cartelera que protagonizarán los dos equipos más populares de México, encabezados por Chivas, que jugará el duelo que elevará el telón del evento.

Los organizadores del evento cambiaron el césped del estadio, por lo que Chivas, América, Galaxy y LAFC, jugarán sus respectivos encuentros en pasto natural y no artificial como tiene el SoFi Stadium, cuando se juega futbol americano. Desde el pasado lunes la MLS comenzó el cambio de pasto en el inmueble y por eso, Guadalajara no pudo entrenar en el inmueble y ha trabajado en las instalaciones deportivas del Galaxy en el condado de Carson.

