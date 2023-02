El actual delantero de Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS) y recordado canterano de las Chivas de Guadalajara, Javier Chicharito Hernández, aseguró a través de un streaming en su cuenta personal de Twitch que tiene un año de contrato con los californianos y soltó otra lapidaria revelación a los chivahermanos que todavía sueñan con su regreso al redil y a la Liga MX en el futuro próximo.

El exitoso atacante formado en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado se encuentra en plena pretemporada con los Galácticos para afrontar otra temporada en la MLS, luego de su insólito debut en la novedosa Kings League con el equipo del reconocido stremer español Ibaí Llanos (Porcinos FC) y liderada por el cuestionado exfutbolista Gerard Piqué.

Chicharito habló en su canal de Twicht sobre sus deseos en esta parte final de la carrera como futbolista profesional y publicó un extracto de casi 40 segundos en su cuenta personal de TikTok, en la que señaló que uno de ellos es permanecer con el Galaxy de Los Ángeles mucho tiempo después del año de contrato que le resta con la franquicia.

El canterano rojiblanco enfrentó a las Chivas en agosto de 2022 (LA Galaxy)

El delantero formado en Verde Valle afirmó en el breve video de TikTok que se siente muy bien en la franquicia californiana, que él definió como "la mejor organización de la MLS", pero dejó claro que su vínculo se mantiene sólo por esta temporada 2022 y advirtió que "yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que a veces en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno".

Chicharito reconoció que extender su vínculo depende de muchos factores (Chivas)

Chicharito Hernández, en su intervención en TikTok, añadió que "el Plan A es quedarme aquí en Los Ángeles con el LA Galaxy y extender aquí mi carrera, con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS". Sin embargo, es consciente y aceptó que sería un duro golpe tener que abandonar a la franquicia galáctica en esta etapa cumbre de su carrera como profesional, por lo que reconoció que "ojalá se pueda dar, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, me encantaría y pues, si no, ni pedo. La vida sigue, me dolería, porque amo esta institución, pero bueno, ya veremos".

