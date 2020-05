Alexis Vega confirma platica con clubes europeos.

Alexis Vega es uno de los potenciales que tiene el conjunto de Chivas de Guadalajara en su plantilla, donde poco a poco ha logrado ir ganándose una posición en el ataque, por el cual también ya inicia a pensar en grande. La opción de Europa siempre ha sido tentadora para los jugadores y, en esta oportunidad, no ha sido la excepción.

El delantero del Rebaño Sagrado conversó de manera exclusiva con TUDN, en la cual les confirmó que ha tenido platicas con clubes del continente europeo, pensando en una posible partida del club Guadalajara.

Alexis Vega en las Chivas de Guadalajara. (Foto: Getty Images)

“Lo tengo en mente, trabajo día a día con eso, me gusta España, Italia, Portugal , claro que ha habido acercamientos, pero no quiero adelantarme, me sigo concentrando en Chivas”.

Pero eso no fue todo, ya que también trató de adelantar las opciones que se le presentaron para partir, en la que destacó con quién le gustaría hacer dupla en uno de los clubes de Europa.

“Hay de dos a tres propuestas, todavía estamos platicando con ellos. Me gustaría hacer dupla con Lainez y Guardado en el Real Betis, como también con Herrera y Corona en el Porto, por ahí”.

No obstante, también destacó gustarle el campeonato de Estados Unidos, pese a que su mentalidad para poder partir como primera opción es Europa.

“Me espero la de Europa, me gustaría jugar en la Major League Soccer (MLS), pero eligiría Europa primero, si nos conviene, vamos a jugar ahí. Quizás en un club de la media tabla, me gustaría llegar y jugar, tener oportunidad de jugar minutos, si no, me quedó en México”.

El joven delantero de 22 años tiene un valor de mercado aproximado a los $2.4 millones de euros, según las cifras que entrega el sitio web Transfermarkt.