Amaury Vergara planea renombrar el Estadio Akron y habló de extranjeros en el plantel de Chivas

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, ya estableció las platicas iniciales para concretar lo más pronto posible el cambio de nombre del Estadio Akron y que sería el primer paso de varias modificaciones adicionales que sufriría el inmueble zapopano en el futuro, por lo que reveló los planes próximos para una especial remodelación de la infraestructura, durante una entrevista con la cadena internacional Espn.

El Club Deportivo Guadalajara suma apenas siete puntos de los 21 ya disputados en el Torneo Clausura Guard1anes 2021 y que lo mantienen en la zona media de la clasificación general de la Liga MX, por lo que trabajan en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y este viernes en la cancha del Gigante de Zapopan con la misión de reencontrarse con la victoria el domingo frente a unos Pumas de la UNAM, que vienen de perder como anfitrión ante León y se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Vergara Zatarain aseguró a Espn que contempla en un futuro rebautizar al Estadio Akron de las Chivas el nombre de su padre: Jorge Vergara, y que incluso ya han tenido pláticas sobre el tema, por lo que afirmó que "por supuesto, lo hemos pensado, también con mucho respeto a nuestro patrocinador, Akron, donde se hizo un acuerdo antes de que falleciera mi padre, es un acuerdo importante, nos gusta respetar los contratos, hemos platicado con ellos y hemos avanzado en una visión de nombrar al estadio y va a ser importante que lleve el nombre, ojalá podamos lograrlo y negociar con el patrocinador".

El propietario heredero del Grupo Omnilife-Chivas añadió que "creo que independientemente del nombre, el espacio es una materialización de lo que mi padre siempre quiso, es un legado, es un estadio bellísimo, con mucha tecnología, con toda su visión y una forma de honrarlo es el museo que vamos a hacer, que llevará su nombre y mostrará todo su trabajo, para los aficionados que no conocieron su trabajo fuera del futbol va a ser una oportunidad de conocer a Jorge Vergara en todas sus facetas, será un museo espectacular, arquitectos muy talentosos nos están ayudando con el museo".

¿Extranjeros en Chivas?

Vergara se refirió a la posibilidad de contar con talento extranjero en Chivas (IMAGO7)

Amaury Vergara se refirió a la posibilidad que Chivas cuente en un futuro con jugadores extranjeros en su plantel principal y dejó en claro que "para nada. Jamás me ha pasado por la cabeza y tampoco quiero decir que no es un tema de conversación. Muchas personas se acercan conmigo tratándome de convencer que la única solución para que Chivas pueda ganar es teniendo extranjeros y no puedo estar más desacuerdo con eso".

El presidente del Guadalajara argumentó que "estoy convencido y no solamente convencido, creo además por muchas conversaciones que he tenido al respecto, por ejemplo cómo nos perciben fuera de México. Creo que el hecho de que Chivas tenga solamente mexicanos hace que muchos clubes de grandes tallas nos respeten muchísimo, porque es todavía mucho más retador y es una razón de ser de este club, va mucho más allá de solamente una regla que se estableció, es algo muy profundo, que nos marca como nuestro ADN. No visualizo, ni imagino a Chivas pensando al equipo más mexicano teniendo extranjeros".